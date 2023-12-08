Москву и Тульскую область свяжет транспортный каркас

Фото из архива Myslo.

Это повысит пропускную способность и обеспечит комфортное передвижение граждан.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин провёл совещание по вопросам развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла.

Напомним, в его состав входят 11 регионов: Москва, Московская, Владимирская, Тульская, Тверская, Ивановская, Смоленская, Рязанская, Калужская, Костромская и Ярославская области.

По словам Хуснуллина, будет создан транспортный каркас, который свяжет Москву с данными субъектами.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, это позволит существенно повысить пропускную способность и улучшить связанность регионов, обеспечить комфортное передвижение граждан. Также развитие узла напрямую влияет на социально-экономические показатели всего центрального макрорегиона.

Когда именно создадут транспортный каркас, пока не сообщается.