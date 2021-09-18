Туляки пробежали «Кросс нации-2021»

В субботу, 18 сентября в Тульской области прошёл Всероссийский день бега «Кросс нации-2021». К забегу присоединились жители Тулы, Кимовска, Узловой, Новомосковска и Черни.

Площадкой для массового забега в областной столице традиционно выступил ЦПКиО им. П. П. Белоусова .

Участников приветствовал министр спорта Тульской области Андрей Журавлев:

- «Кросс нации» - одно из самых массовых спортивных событий в регионе. Сегодня около четырех тысяч любителей бега вышли на различные дистанции. Ежегодно в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в регионе проводится более 500 спортивных мероприятий, сегодня около 650 тысяч жителей Тульской области выбрали активный образ жизни. В муниципальных образованиях возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы, многофункциональные спортивные площадки. Наша задача – сделать занятия спортом комфортными и доступными для каждого.

Владислав Черных, директор ГУ ТО «Тульские парки»:

- «Кросс нации проходит в регионе в 18 раз. Всем участникам я желаю всегда хорошего настроения и легкого бега. Проявите себя!

«Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие в стране. Забег проводится ежегодно с 2004 года. В этом году на старт от Тульской области вышло порядка 4 000 человек. Среди них школьники, студенты колледжей и вузов, профессиональные спортсмены, жители и гости региона.

Участники состязались на трёх дистанциях в зависимости от возраста и уровня подготовки: 500 м, 1 км и 4 км.

Отдельный старт был организован для дошкольников: самому младшему участнику забега было всего 1,5 года. Не отставали и представители старшего поколения, среди них в забеге поучаствовал 76-летний житель Щекинского района.

Победители и призеры в своих возрастных группах получили грамоты, медали и ценные подарки. Лучшим бегунам вручили памятные кубки.

Павел, Софья и Александра:

- Дети любят спорт, бегают, ходят на лыжах. Старшей дочери 10 лет, она занимается в секции спортивного ориентирования. А младшей - всего пять лет, но и она тоже приняла участие в забеге. Было сложно, но мы в следующем году придем снова, не будем упускать такое масштабное спортивное событие!

Александр и Александра:

- Александра бежала впервые! Было сложно, но интересно. Участие в кроссе для нас очень логично. Мы все любим спорт, а здесь такое событие! Попробовать свои силы и зарядиться хорошим настроением всегда полезно!

Анна и Варвара:

- Учитель по физкультуре в школе мотивирует нас заниматься спортом. Сегодня пришли на «Кросс нации» тоже по рекомендации педагога. Участвуем мы впервые, но в качестве зрителей приходили и раньше. Мы не жалеем, что решились и на следующий год снова обязательно поучаствуем.