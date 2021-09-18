новости
новости
Регистрация
Туляки пробежали «Кросс нации-2021»

Туляки пробежали «Кросс нации-2021»

Забег прошел в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

В субботу, 18 сентября в Тульской области прошёл Всероссийский день бега «Кросс нации-2021». К забегу присоединились жители Тулы, Кимовска, Узловой, Новомосковска и Черни.

Площадкой для массового забега в областной столице традиционно выступил ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

Участников приветствовал министр спорта Тульской области Андрей Журавлев:

- «Кросс нации» - одно из самых массовых спортивных событий в регионе. Сегодня около четырех тысяч любителей бега вышли на различные дистанции. Ежегодно в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в регионе проводится более 500 спортивных мероприятий, сегодня около 650 тысяч жителей Тульской области выбрали активный образ жизни. В муниципальных образованиях возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы, многофункциональные спортивные площадки. Наша задача – сделать занятия спортом комфортными и доступными для каждого.

Владислав Черных, директор ГУ ТО «Тульские парки»: 

- «Кросс нации проходит в регионе в 18 раз. Всем участникам я желаю всегда хорошего настроения и легкого бега. Проявите себя! 

«Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие в стране. Забег проводится ежегодно с 2004 года. В этом году на старт от Тульской области вышло порядка 4 000 человек. Среди них школьники, студенты колледжей и вузов, профессиональные спортсмены, жители и гости региона.

Участники состязались на трёх дистанциях в зависимости от возраста и уровня подготовки: 500 м, 1 км и 4 км.

Отдельный старт был организован для дошкольников: самому младшему участнику забега было всего 1,5 года. Не отставали и представители старшего поколения, среди них в забеге поучаствовал 76-летний житель Щекинского района.

Победители и призеры в своих возрастных группах получили грамоты, медали и ценные подарки. Лучшим бегунам вручили памятные кубки.

Павел, Софья и Александра:

- Дети любят спорт, бегают, ходят на лыжах. Старшей дочери 10 лет, она занимается в секции спортивного ориентирования. А младшей - всего пять лет, но и она тоже приняла участие в забеге. Было сложно, но мы в следующем году придем снова, не будем упускать такое масштабное спортивное событие!

Александр и Александра: 

- Александра бежала впервые! Было сложно, но интересно. Участие в кроссе для нас очень логично. Мы все любим спорт, а здесь такое событие! Попробовать свои силы и зарядиться хорошим настроением всегда полезно!

Анна и Варвара:

- Учитель по физкультуре в школе мотивирует нас заниматься спортом. Сегодня пришли на «Кросс нации» тоже по рекомендации педагога. Участвуем мы впервые, но в качестве зрителей приходили и раньше. Мы не жалеем, что решились и на следующий год снова обязательно поучаствуем.

Галерея
Кросс нации, Фото: 1
Кросс нации, Фото: 2
Кросс нации, Фото: 3
Кросс нации, Фото: 4
Кросс нации, Фото: 5
Кросс нации, Фото: 6
Кросс нации, Фото: 7
Кросс нации, Фото: 8
Кросс нации, Фото: 9
Кросс нации, Фото: 10
Кросс нации, Фото: 11
Кросс нации, Фото: 12
Кросс нации, Фото: 13
Кросс нации, Фото: 14
Кросс нации, Фото: 15
Кросс нации, Фото: 16
Кросс нации, Фото: 17
Кросс нации, Фото: 18
Кросс нации, Фото: 19
Кросс нации, Фото: 20
Кросс нации, Фото: 21
Кросс нации, Фото: 22
Кросс нации, Фото: 23
Кросс нации, Фото: 24
Кросс нации, Фото: 25
Кросс нации, Фото: 26
Кросс нации, Фото: 27
Кросс нации, Фото: 28
Кросс нации, Фото: 29
Кросс нации, Фото: 30
Кросс нации, Фото: 31
Кросс нации, Фото: 32
Кросс нации, Фото: 33
Кросс нации, Фото: 34
Кросс нации, Фото: 35
Кросс нации, Фото: 36
Кросс нации, Фото: 37
Кросс нации, Фото: 38
Кросс нации, Фото: 39
Кросс нации, Фото: 40
Кросс нации, Фото: 41
Кросс нации, Фото: 42
Кросс нации, Фото: 43
Кросс нации, Фото: 44
Кросс нации, Фото: 45
Кросс нации, Фото: 46
Кросс нации, Фото: 47
Кросс нации, Фото: 48
Кросс нации, Фото: 49
Кросс нации, Фото: 50
Кросс нации, Фото: 51
Кросс нации, Фото: 52
Кросс нации, Фото: 53
Кросс нации, Фото: 54
Кросс нации, Фото: 55
Кросс нации, Фото: 56
Кросс нации, Фото: 57
Кросс нации, Фото: 58
Кросс нации, Фото: 59
Кросс нации, Фото: 60
Кросс нации, Фото: 61
Кросс нации, Фото: 62
Кросс нации, Фото: 63
Кросс нации, Фото: 64
Кросс нации, Фото: 65
Кросс нации, Фото: 66
Кросс нации, Фото: 67
Кросс нации, Фото: 68
Кросс нации, Фото: 69
Кросс нации, Фото: 70
Кросс нации, Фото: 71
Кросс нации, Фото: 72
Кросс нации, Фото: 73
Кросс нации, Фото: 74
Кросс нации, Фото: 75
Кросс нации, Фото: 76
Кросс нации, Фото: 77
Кросс нации, Фото: 78
Кросс нации, Фото: 79
Кросс нации, Фото: 80
Кросс нации, Фото: 81
Кросс нации, Фото: 82
Кросс нации, Фото: 83
Кросс нации, Фото: 84
Кросс нации, Фото: 85
Кросс нации, Фото: 86
Кросс нации, Фото: 87
Кросс нации, Фото: 88
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 23:30 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
Кросс нации
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Эстония разрешит въезд в страну людям, привитым «Спутником V»
Эстония разрешит въезд в страну людям, привитым «Спутником V»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.