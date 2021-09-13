Администрация Тулы опровергла информацию об уходе Владимира Полозова
Говорят, что он остается.
Пресс-служба городской администрации опровергла информацию об уходе Владимира Полозова с поста заместителя главы Тулы по строительству.
Напомним, ранее мы писали, что Полозов собрался покинуть должность, на которую был назначен в мае этого года. Он курирует вопросы градостроительства и архитектуры, капитального строительства, планирования территорий.
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