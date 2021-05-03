Из-за репетиции парада Победы 4 мая в Туле перекроют движение
Заранее выбирайте пути объезда!
4 мая с 00.00 по 12 мая до 24.00 в Туле запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.
4 мая на период проведения репетиции парада Победы будут ограничены для движения следующие улицы:
С 10.00 до 13.00:
- пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской,
- ул. Пушкинская на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена,
- ул. Лейтейзена,
- ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской,
- ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской,
- ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской,
- ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка,
- ул. Никитская,
- Чапаевский проезд,
- ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской.
С 6.00 до 13.00:
- пл. Ленина,
- ул. Менделеевская.
На данных участках будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта с 00.00.
На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.
Автобусы:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Дата, время
|
Схема движения
|
1
|
пос. Горельские Выселки
Кладбище №3
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
пос. Горельские Выселки – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр.– ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пр. Ленина – далее по маршруту
|
2
|
Московский вокзал - пос. Лихвинка
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская - 1-й Лихвинский проезд –ул. Колхозная
|
3
|
Суворовское училище - пл. Победы - Суворовское училище
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
Восточный обвод - ул. Рязанская - пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская -ул. Пролетарская - ул. Ложевая - Восточный обвод
|
5
|
Областной роддом - мкр. Левобережный
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Рязанская –Восточный обвод – мкр. Левобережный
|
7
|
з-д РТИ - з-д Мелодия
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
з-д РТИ – ул. Оружейная – ул. 9 Мая – пр. Ленина – ул. Рязанская - Восточный обвод – ул. Ложевая - ул. Металлургов – ул. Театральный переулок - ул. Столетова - ул. Островского - з-д Мелодия
|
8
|
Автостанция "Восточная" - 18-й проезд
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Петра Алексеева – ул. Староникитская - ул. Оборонная - ул. Советская – ул. Октябрьская - ул. Карпова
|
11
|
завод РТИ -
пос. Октябрьский
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-й проезд - ул. Карпова - ул. Кобзева
|
11-А
|
к/т «Спартак» –
д. Некрасово
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Луначарского – ул. Курковая – ул. М. Горького – Алексинское ш. – п. Плеханово – с. Хрущево – д. Некрасово
|
12
|
Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская"
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Демонстрации - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе
|
13
|
Московский вокзал - Кладбище № 4
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Староникитская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского
|
13-А
|
Московский вокзал -
пос. Петелино
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - пос. Петелино
|
16
|
Областной роддом - Московский вокзал
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
2-ой пр-д Гастелло - ул. Фучика - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Карла Маркса (ул. Ложевая - ул. Пролетарская) - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская
|
18
|
ул. Ген. Маргелова - Новомедвенский пр-д (Технопарк)
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Ген. Маргелова – пр. Ленина–ул. Первомайская – ул. Фрунзе –Красноармейский пр. – ул. Советская -ул. Пролетарская – ул. Ложевая –далее по маршруту
|
21
|
ул. М. Гончары
Щегловская засека
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Пузакова - ул. Октябрьская - Демидовская плотина - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека
|
21-А
|
д. Комарки - Площадка
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Пролетарская- ул. Ложевая - ул. Кирова (обр.) - ул. Щегловская засека - Мыза (прям.) - 2-ой Комарский пр-д - ул. Комарская
|
23
|
Областной диспансер –
пос. Горелки
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе - ул. Карпова - Московское шоссе
|
24
|
ул. М. Гончары -
(верхние проходные)
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Столетова (Театральный переулок) - ул. Доктора Гумилевской - ул. Новотульская
|
25
|
пос. Скуратово
(пос. Угольный) –
Тульский областной онкологический диспансер
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
пос. Угольный (пос. Озерный) – ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Октябрьская – Демидовская плотина – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Вильямса – проезд М. Расковой – ул. Ушинского
|
26
|
пос. Скуратово
(пос. Западный)
мкр. Петровский
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
Скуратово (пос. Западный) - пос. Горняк - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Первомайская - ул. Фрунзе - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Болотова - ул. Кабакова - ул. Тихмянова - (ул. Полюсная) - 18-й проезд - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе - мкр. Петровский
|
27
|
пос. Северный – пос. Западный – пос. Угольный
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Центральная (пос. Северный)- Еловой проезд - ул. Прудная - ул. Еловая - ул. Центральная - пос. Восточный- ул. Володарского(пос. Трудовой) - ул. Автомобилистов - ул. Октябрьская - ул.Старо-Овсянниково - ул. Жуковского (пос. Западный) - ул.Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская - ул. Автомобилистов (пос. Южный)- ул. Шахтерская - ул. Шоссейная (пос. Угольный)
|
27-А
|
пос. Северный –
пос. Плеханово
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
пос. Северный (пос. Восточный) – пос. Трудовой- ул. Володарского - Варваровский проезд
ул. Автомобилистов)- ул. Скуратовская – пр. Ленина- ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т -ул. Советская - далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях)
|
28
|
пос. Косая Гора
ПАО «Тулачермет»
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр-т- ул. Советская —ул. К. Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова – ул. Чаплыгина – ул. Металлургов – (Театральный переулок) ул. Доктора Гумилевской
|
36
|
пос. Хомяково -
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский
|
36-А
|
с. Архангельское
мкр. Петровский
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00
|
Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский
|
38
|
пос. Мясново
(з-д Торгового оборудования)-
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
завод Торгового оборудования - Ханинский пр-д - ул. Маршала Жукова - ул. Полюсная - ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) - ул. Тихмянова - ул. Чмутова - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Болдина - ул. Макаренко - ул. 9 Мая - пр-т Ленина - ул. Скуратовская - пр-д Энергетиков - ул. Центральная
|
39А
|
мкр. Северная Мыза - мкр. Новая Тула - ст. Южная
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Лесная (Мыза )- а/д 70-К-041 Тула-Белев - а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» - ул. Нижняя Китаевка - Калужское шоссе- ул. Рязанская - пр. Ленина
|
40
|
Завод РТИ –
д. Бежка
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе
|
44
|
Площадка –
пос. Рождественский
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Октябрьская - Московское шоссе
|
52В
|
ТЦ "Макси" - д. Нижние Присады
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная) - ул. Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады
|
71
|
п. Мясново (12 проезд) - п. Ударник
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Чмутова- ул. Тихмянова -18-й проезд (Мясново) - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе" - а/д "Р – 132 - пос. Ударник» – а/д «Р-132
|
72
|
мкр. Северная Мыза-Московский вокзал
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Лесная (мкр. Северная Мыза)
|
102
|
Тула - Шатск
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ТЦ "Макси" - ул. Пролетарская – ул. Ложевая - ул. Металлургов – ул. Кутузова – Епифанское шоссе - дорога местного значения Тула – Шатск
|
124
|
Тула - Болгово
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
а/в Тула – ул. Смидович – ул. 9Мая – пр. Ленина – Калужское шоссе - автодорога «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» - Стукалово - поворот на Юрьево - Юрьево - Болгово
|
125
|
Тула - Прилепы
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
а/с Восточная - ул. Петра Алексеева – ул. Староникитская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе – автодорога «Тула-Новомосковск» - автодорога ««Тула - Новомосковск» - Прилепы» – ул. Будённого - ул. Центральная (Прилепы)
|
136
|
Московский вокзал – дер. Маслово
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская - Одоевское шоссе-автодорога «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» -Перекресток-д. Маслово-ул. Чмутова – Павшинский мост-ул. Ф. Смирнова- Красноармейский пр. – ул. Путейская -Московский вокзал
|
138
|
Стадион Металлург - дер. Высокое
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ст. Металлург - ул. Кутузова – Епифанское шоссе – ул. Павлика Морозова - ул. Газовая - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - ул. Хворостухина - ул. Щегловская Засека - д. Высокое
|
153
|
Тула - Демидовский карьер
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Кутузова - Епифанское шоссе- Демидовский карьер
|
155
|
Тула - Сеженский лес
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Кутузова - ДП-3- Морозовка - Сеженский лес
|
156
|
Тула – Плеханово
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Луначарского – ул. Демидовская - Оружейный пер. - ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая – Алексинское шоссе –Плеханово 2
|
157
|
Тула - Слободка
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
а/с Северная–ул. Карпова – ул. Октябрьская –Московское шоссе – автодорога М2 –Слободка
|
158
|
Тула - Рассвет
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская - Одоевское шоссе - с/з Мясново -д. Мыза - пос. Иншинский - д. Хопилово – ул. Шоссейная - пос. Рассвет
|
161
|
Тула - Ленинский
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Луначарского – ул. Демидовская - Оружейный пер. - ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая – ул. Дульная - Алексинское шоссе -ул. Центральная - д. Барсуки- ул. Октябрьская - ул. Мичурина – ул. Гагарина –а\д «Тула-Ленинский»
|
162
|
Тула - Обидимо
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Луначарского – ул. Демидовская - Оружейный пер. - ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая – ул. Дульная - Алексинское шоссе - пос. Плеханово - ул. Центральная - д. Барсуки -ул. Октябрьская - пос. Ленинский - ул. Мичурина - пос. Обидимо
|
166
|
Тула - Берники
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
Красноармейский пр-т – ул. Дм. Ульянова – Павшинский мост - ул. Чмутова - Маслово 1 - Маслово 2 - Маслово 3 - Ямны 1 - Ямны 2 - Новая Земля - Алексеевка-Федоровка - Барыково - Жировка -Калужский поворот - Петрищево - Посадка - поворот на Берники – Берники
|
169
|
Тула - Алешня
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
Красноармейский пр-т – ул. Дм. Ульянова – Павшинский мост - ул. Чмутова - Маслово 1 - Маслово 2 –Маслово 3 - Ямны 1 - Ямны 2 - Новая Земля - Алексеевка - Федоровка - Барыково - Жировка - Калужский поворот - Рождество - Алешня - комплекс - Березовая роща - Натальинка - поворот на Борщевку – Мерлиновка
|
174
|
Тула - Коптево
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская – Одоевское шоссе -д. Мыза - пос. Иншинский - д. Хопилово - Зона отдыха - Зайцево -Воинская часть Автомобилист -Садки - поворот на Коптево - поворот на лесничество - Беломутово - Интюшово - Егорьево - Волково – Коптево
|
175
|
Алешня - пос. Ленинский
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
а/д "Тула-Алешня"-дорога, соединяющая а/д Тула-Алешня" и а/д "Тула-Яковлево", а/д "Тула-Яковлево"-ул. Шоссейная- ул. Ленина-ул. Механизаторов
|
181
|
Тула - Струково
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
а/в Тула – ул. Смидович – ул. 9 Мая – пр. Ленина – Калужское шоссе - автодорога «Калуга - Тула -Михайлов - Рязань»
|
182
|
Тула - Малахово
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская – Одоевское шоссе - автодорога «Тула-Белев» - ул. Центральная (Малахово)
Маршрутки:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Дата, время
|
Схема движения
|
4
|
пос. Михалково –ПАО "Тулачермет"
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Колхозная - 1-ый Лихвинский пр-д. - Китаевский пр-д - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Столетова - (Театральный пер.) - ул. Доктора Гумилевской
|
9
|
ул. Железнодорожная -ул. Токарева - Платоновский лес
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Железнодорожная-ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Фрунзе - ул. Первомайская -пр. Ленина – ул. Ген. Маргелова
|
12/15
|
д. Морозовка – ст. "Металлург" –
База №10 (Мясново)
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
д. Морозовка - ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая –ул. Пролетарская – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – ул. Одоевское шоссе - ул. Болотова – ул. Кабакова- ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова –Одоевское шоссе
|
30
|
пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) - Московский вокзал
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
пос. Озерный - ул. Станционная -пос. Западный - ул. Октябрьская - пос. Южный - ул. Автомобилистов - (ул. Володарского (пос. Трудовой - пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная - ул. Еловая - ул. Прудная - Еловой проезд)- ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Первомайская –ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т - ул. Путейская
|
32
|
ул. Ушинского –
Гарнизонный проезд
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Ушинского - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - Новомедвенский пр-д - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Большая - Гарнизонный пр-д - (ул. Большая - Клоково)
|
33
|
д. Высокое -Щегловская засека - пос. Косая Гора -д. Судаково
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
д. Высокое - Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - (ул. К. Маркса) - ул. Советская– Красноармейский пр. – ул. Фрунзе – ул. Первомайская - пр-т Ленина - Щекинское шоссе - Орловское шоссе - ул. Демешковская - ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) - ул. Генерала Горшкова - ул. Школьная - ул. Дзержинского - д. Рвы
|
34
|
пос. Косая Гора – пос. Октябрьский – Птицефабрика «Тульская»
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе. –пр. Ленина - ул. Первомайская - ул. Фрунзе – Красноармейский пр –ул. Советская – ул. Октябрьская –ул. Карпова - Веневское ш.
|
35
|
ст. Козлова Засека–
пос. Михалково
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Л. Толстого – ул. Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская – ул. Киреевская –Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр. – ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – пос. Михалково
|
42
|
пос. Плеханово - Московский вокзал - пос. Плеханово
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Заводская - ул. Пионерская - Алексинское шоссе - ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская -Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Красноармейский пр- т-ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького - Алексинское шоссе - ул. Пионерская - ул. Заводская
|
50
|
ул. Седова - ул. Новомосковская
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Седова – ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Мира - пр-т Ленина - ул. Агеева – ул. Тимирязева, ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская
|
51
|
пос. Горельские Выселки-
мкр. Левобережный
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская – Красноармейский пр.- ул. Фрунзе –ул. Первомайская – пр-т Ленина - ул. Циолковского - ул. Железняка - ул. Станиславского - Городской пер. - ул. Рязанская - мкр. Левобережный
|
54
|
пос. Ивановские дачи - Московский вокзал – пос. Ивановские дачи
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Трудовая - ул. Советская - ул. Шоссейная - пр-т Ленина - ул. 9 Мая - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Дм. Ульянова - ул. Болдина- ул. Макаренко - ул. 9 Мая - пр-т Ленина - ул. Шоссейная - ул. Советская - ул. Трудовая
|
55
|
пос. Ивановские дачи – 12 проезд (Мясново)
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова
|
56
|
мкр. Левобережный - Московский вокзал -мкр. Левобережный
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
мкр. Левобережный - ул. Рязанская - ул. Оборонная - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Рязанская - мкр. Левобережный
|
58
|
Завод РТИ - пос. Октябрьский (18 проезд)
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-ый проезд - ул. Карпова
|
59
|
Алексинское шоссе - ул. Перекопская
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
Алексинское шоссе -ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская.
|
61
|
Областной роддом – пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
2-й проезд Гастелло – ул. Фучика - пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая (ул. К. Маркса) – ул. Пролетарская –ул. Советская – Красноармейский пр.- ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. М. Жукова
|
62
|
пос. Прилепы – ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино - ул. Шоссейная-ул. Шахтерская-ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская–пр. Ленина –ул. Ген. Маргелова- пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т -ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса
|
64
|
ул. Железнодорожная ул. Токарева –
Детская обл. больница
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Железнодорожная - ул. Токарева – ул. Октябрьская – Демидовская плотина –ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов - ул. Гастелло -ул. Кутузова– ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко – ул. Вильямса
|
65
|
ул. М. Гончары - ст. «Металлург»
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
Малые Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов
|
66
|
д. Федоровка (пос. Хомяково) – ОАО "Балтика" - мкр. Петровский
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
с. Архангельское - Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Одоевское шоссе – мкр. Петровский
|
102К
|
Тула - Шатск
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ТЦ "Макси" - ул. Пролетарская – ул. Ложевая - ул. Металлургов – ул. Кутузова – Епифанское шоссе - дорога местного значения Тула – Шатск
|
122
|
Тула (автовокзал) - Рассвет
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
а/в Тула – ул. Смидович – ул. 9Мая – пр. Ленина – Калужское шоссе – автодорога «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» - автодорога Р139 –д. Хопилово – Рассвет – пос. Новый – Уваровка - д. Зайцево
|
158-к
|
Тула (Баташевский сад) – Рассвет
|
04.05.2021 (с 10.00 до 13.00)
|
пос. Рассвет - ул. Шоссейная - автодорога местного значения «д. Хопилово-пос. Рассвет» - автодорога Р-139 «Тула-Белев» - Автоподъезд к строящемуся жилому району массовой малоэтажной застройки «Северная Мыза» - Одоевское шоссе - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Токарева
|
162-к
|
Тула - пос. Обидимо
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Галкина - ул. Демидовская плотина- ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая – ул. Дульная - Алексинское шоссе - пос. Плеханово - пос. Хрущево ул. Центральная - д. Барсуки ул. Октябрьская -пос. Барсуки ул. Шоссейная -Алексинское шоссе - ул. Мичурина – ул. Гагарина – - ул. Мичурина - Алексинское шоссе - пос. Ленинский ул. Ленина - пос. Ленинский ул. Механизаторов -Алексинское шоссе - пос. Обидимо
|
169-к
|
Тула - Алешня
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
Красноармейский пр-т – ул. Дм. Ульянова - ул. Чмутова - Мясново 1 - Маслово 2 –Маслово 3 - Ямны 1 - Ямны 2 - Новая Земля - Алексеевка - Федоровка - Барыково - Жировка - Калужский поворот - Рождество - Алешня - комплекс - Березовая роща - Натальинка - поворот на Борщевку - Мерлиновка
Троллейбусы:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Дата, время
|
Схема движения
|
1
|
М. Гончары –
ст. Южная
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
М. Гончары – Красноармейский пр-т. – ул. Дм. Ульянова – ул. Болдина – ст. Южная (в обоих направлениях)
|
2
|
ул. Курковая –
ст. Южная
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский проспект – ул. Дм. Ульянова – ул. Болдина – ст. Южная (в обоих направлениях)
|
4
|
ст. Южная –
пос. Горелки
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
пр. Ленина - ул. 9 Мая - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова – Красноармейский пр.-ул. Советская - ул. Октябрьская - Московское шоссе
|
5
|
Московский вокзал -
ст. Южная
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская – Красноармейский проспект -
проспект Ленина
|
6
|
Московский вокзал -
пос. Горелки
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Путейская – Красноармейский проспект –
ул. Советская – ул. Октябрьская – Московское шоссе
|
7
|
ул. Курковая –
Московский вокзал
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский проспект –ул. Путейская
Трамваи:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Дата, время
|
Схема движения
|
3
|
Щегловская засека-Московский в-л
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Коминтерна
|
6
|
ст-н "Металлург" - ул. Штыковая
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. М. Горького
|
7
|
Щегловская засека-
ст. Металлург
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов
|
9
|
ст. Металлург - Московский вокзал
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Коминтерна
|
10
|
ст. Металлург - Кондитерская фабрика
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе
|
11
|
Щегловская засека- Красный перекоп
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
Щегловская засека- ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля
|
12
|
пос. Менделеевский - ул. Штыковая
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького
|
13
|
ст. Металлург - Красный Перекоп - пос. Менделеевский
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - Перекопский переулок - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева - ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - пр-т Ленина
|
14
|
пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
пр. Ленина – ул. Болдина – ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская –– ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе
|
15
|
Щегловская Засека - ул. Штыковая
|
04.05.2021
(с 10:00 до 13:00)
|
ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького.