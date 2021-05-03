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Из-за репетиции парада Победы 4 мая в Туле перекроют движение
Фото из архива Myslo.

Из-за репетиции парада Победы 4 мая в Туле перекроют движение

Заранее выбирайте пути объезда!

4 мая с 00.00 по 12 мая до 24.00 в Туле запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

4 мая на период проведения репетиции парада Победы будут ограничены для движения следующие улицы:

С 10.00 до 13.00:

  • пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской,
  • ул. Пушкинская на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена,
  • ул. Лейтейзена,
  • ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской,
  • ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской,
  • ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской,
  • ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка,
  • ул. Никитская,
  • Чапаевский проезд,
  • ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской.

С 6.00 до 13.00:

  • пл. Ленина,
  • ул. Менделеевская.

На данных участках будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта с 00.00.

На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Автобусы:

№ 
м-та

Наименование маршрута

Дата, время

Схема движения

1

пос. Горельские Выселки

 Кладбище №3

04.05.2021 

(с 10:00 до 13:00)

пос. Горельские Выселки – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр.– ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пр. Ленина – далее по маршруту

2

Московский вокзал - пос. Лихвинка

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская - 1-й Лихвинский проезд –ул. Колхозная   

                        

3

Суворовское училище - пл. Победы - Суворовское училище

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

Восточный обвод -  ул. Рязанская -  пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская -ул. Пролетарская -  ул. Ложевая -  Восточный обвод

5

Областной роддом - мкр. Левобережный

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Рязанская –Восточный обвод – мкр. Левобережный

7

з-д РТИ - з-д Мелодия

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

з-д РТИ – ул. Оружейная – ул. 9 Мая – пр. Ленина – ул. Рязанская - Восточный обвод – ул. Ложевая - ул. Металлургов – ул. Театральный переулок - ул. Столетова -  ул. Островского -  з-д Мелодия

8

Автостанция "Восточная" - 18-й проезд

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Петра Алексеева – ул. Староникитская - ул. Оборонная - ул. Советская – ул. Октябрьская - ул. Карпова

11

завод РТИ -

пос. Октябрьский

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-й проезд - ул. Карпова - ул. Кобзева

11-А

к/т «Спартак» –

д. Некрасово

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Луначарского – ул. Курковая – ул. М. Горького – Алексинское ш. – п. Плеханово – с. Хрущево – д. Некрасово

12

Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская"

 

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Демонстрации - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе

13

Московский вокзал - Кладбище № 4     
ПАО «Тулачермет»

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Староникитская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского

13-А

Московский вокзал -

пос. Петелино

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - пос. Петелино

16

Областной роддом - Московский вокзал 

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

2-ой пр-д Гастелло - ул. Фучика - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Карла Маркса (ул. Ложевая - ул. Пролетарская) - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская

18

ул. Ген. Маргелова - Новомедвенский пр-д (Технопарк)

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Ген. Маргелова – пр. Ленина–ул. Первомайская – ул. Фрунзе –Красноармейский пр. – ул. Советская -ул. Пролетарская – ул. Ложевая –далее по маршруту

21

ул.  М. Гончары

Щегловская засека

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Пузакова - ул. Октябрьская - Демидовская плотина - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека

21-А

д. Комарки - Площадка

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Пролетарская- ул. Ложевая - ул. Кирова (обр.) - ул. Щегловская засека - Мыза (прям.) -  2-ой Комарский пр-д - ул. Комарская

23

Областной диспансер –

пос. Горелки

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

пр-д Марины  Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе - ул. Карпова - Московское шоссе

24

ул. М. Гончары -  
ПАО "Тулачермет"

(верхние проходные)

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Столетова (Театральный переулок) - ул. Доктора Гумилевской - ул. Новотульская

25

пос. Скуратово

(пос. Угольный) –

Тульский областной онкологический диспансер

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

пос. Угольный (пос. Озерный) – ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Октябрьская – Демидовская плотина – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Вильямса – проезд М. Расковой – ул. Ушинского

26

 пос. Скуратово
(пос. Западный) 
мкр. Петровский  

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

Скуратово (пос. Западный) - пос. Горняк - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Первомайская - ул. Фрунзе - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Болотова - ул. Кабакова - ул. Тихмянова - (ул. Полюсная) - 18-й проезд - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе - мкр. Петровский

27

пос. Северный – пос. Западный – пос. Угольный

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Центральная (пос. Северный)- Еловой проезд - ул. Прудная - ул. Еловая - ул. Центральная - пос. Восточный- ул. Володарского(пос. Трудовой) - ул. Автомобилистов - ул. Октябрьская - ул.Старо-Овсянниково - ул. Жуковского (пос. Западный) - ул.Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская - ул. Автомобилистов (пос. Южный)- ул. Шахтерская - ул. Шоссейная (пос. Угольный)

27-А

пос. Северный –

пос. Плеханово

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

пос. Северный (пос. Восточный) – пос. Трудовой- ул. Володарского - Варваровский проезд

ул. Автомобилистов)- ул. Скуратовская – пр. Ленина- ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т -ул. Советская - далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях)        

 

28

пос. Косая Гора

ПАО «Тулачермет»

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр-т- ул. Советская —ул. К. Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова – ул. Чаплыгина – ул. Металлургов – (Театральный переулок) ул. Доктора Гумилевской

36

пос. Хомяково -
мкр. Петровский 

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский

36-А

с. Архангельское

мкр. Петровский 

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00

Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский

38

пос. Мясново

(з-д Торгового оборудования)-
пос. Басово-Прудный

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

завод  Торгового оборудования - Ханинский пр-д - ул. Маршала Жукова - ул. Полюсная - ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) - ул. Тихмянова - ул. Чмутова - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Болдина - ул. Макаренко - ул. 9 Мая - пр-т Ленина - ул. Скуратовская - пр-д Энергетиков - ул. Центральная

39А

мкр. Северная Мыза - мкр. Новая Тула - ст. Южная

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Лесная (Мыза )- а/д 70-К-041 Тула-Белев - а/д  Р-132  «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» - ул. Нижняя Китаевка - Калужское шоссе- ул. Рязанская - пр. Ленина

40

Завод РТИ –

д. Бежка

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе

44

Площадка –

пос. Рождественский

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Октябрьская - Московское шоссе

52В

ТЦ "Макси" - д. Нижние Присады

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная)  - ул. Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады

71

п. Мясново (12 проезд) - п. Ударник

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Чмутова- ул. Тихмянова -18-й проезд (Мясново) - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе" - а/д "Р – 132 - пос. Ударник» –    а/д «Р-132

72

мкр. Северная Мыза-Московский вокзал

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Лесная (мкр. Северная Мыза)

102

Тула - Шатск

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ТЦ "Макси" - ул. Пролетарская – ул. Ложевая -  ул. Металлургов – ул. Кутузова – Епифанское шоссе - дорога местного значения Тула – Шатск

124

Тула - Болгово

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

а/в Тула – ул. Смидович – ул. 9Мая – пр. Ленина – Калужское шоссе - автодорога «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань»  - Стукалово - поворот на Юрьево - Юрьево - Болгово

125

Тула - Прилепы

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

а/с Восточная - ул. Петра Алексеева – ул. Староникитская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе – автодорога «Тула-Новомосковск» - автодорога ««Тула - Новомосковск» - Прилепы» – ул. Будённого - ул. Центральная (Прилепы)

136

Московский вокзал – дер. Маслово

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская - Одоевское шоссе-автодорога «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» -Перекресток-д. Маслово-ул. Чмутова – Павшинский мост-ул. Ф. Смирнова- Красноармейский пр. – ул. Путейская -Московский вокзал

138

Стадион Металлург  - дер. Высокое

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ст. Металлург - ул. Кутузова – Епифанское шоссе – ул. Павлика Морозова - ул. Газовая - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко  - ул. Хворостухина - ул. Щегловская Засека - д. Высокое

153

Тула - Демидовский карьер

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Кутузова - Епифанское шоссе- Демидовский карьер

155

Тула - Сеженский лес

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Кутузова - ДП-3- Морозовка - Сеженский лес

156

Тула – Плеханово

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Луначарского – ул. Демидовская - Оружейный пер. - ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая – Алексинское шоссе –Плеханово 2

157

Тула - Слободка

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

а/с Северная–ул. Карпова – ул. Октябрьская –Московское шоссе – автодорога М2 –Слободка

158

Тула - Рассвет

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская - Одоевское шоссе - с/з Мясново -д. Мыза - пос. Иншинский - д. Хопилово – ул. Шоссейная - пос. Рассвет

161

Тула - Ленинский

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Луначарского – ул. Демидовская - Оружейный пер. - ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая – ул. Дульная - Алексинское шоссе -ул. Центральная - д. Барсуки- ул. Октябрьская - ул. Мичурина – ул. Гагарина –а\д «Тула-Ленинский»

162

Тула - Обидимо

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Луначарского – ул. Демидовская - Оружейный пер. - ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая – ул. Дульная - Алексинское шоссе - пос. Плеханово - ул. Центральная - д. Барсуки -ул. Октябрьская - пос. Ленинский - ул. Мичурина -  пос. Обидимо

166

Тула - Берники

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

Красноармейский пр-т – ул. Дм. Ульянова – Павшинский мост - ул. Чмутова - Маслово 1  - Маслово 2 - Маслово 3 - Ямны 1 - Ямны 2 - Новая Земля - Алексеевка-Федоровка - Барыково - Жировка -Калужский поворот  - Петрищево - Посадка - поворот на Берники – Берники

169

Тула - Алешня

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

Красноармейский пр-т – ул. Дм. Ульянова – Павшинский мост - ул. Чмутова - Маслово 1 - Маслово 2 –Маслово 3 - Ямны 1 - Ямны 2 - Новая Земля - Алексеевка - Федоровка - Барыково - Жировка - Калужский поворот - Рождество - Алешня - комплекс - Березовая роща - Натальинка - поворот на Борщевку – Мерлиновка

174

Тула - Коптево

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская – Одоевское шоссе -д. Мыза - пос. Иншинский - д. Хопилово - Зона отдыха - Зайцево -Воинская часть Автомобилист -Садки - поворот на Коптево - поворот на лесничество - Беломутово - Интюшово - Егорьево - Волково – Коптево

175

Алешня - пос. Ленинский

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

а/д "Тула-Алешня"-дорога, соединяющая а/д Тула-Алешня" и а/д "Тула-Яковлево", а/д "Тула-Яковлево"-ул. Шоссейная- ул. Ленина-ул. Механизаторов

181

Тула - Струково

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

а/в Тула – ул. Смидович – ул. 9 Мая – пр. Ленина – Калужское шоссе - автодорога «Калуга - Тула -Михайлов - Рязань»

182

Тула - Малахово

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская – Одоевское шоссе - автодорога «Тула-Белев» - ул. Центральная (Малахово)

Маршрутки:

№ 
м-та

Наименование маршрута

Дата, время

Схема движения

4

 пос. Михалково –ПАО "Тулачермет"

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Колхозная - 1-ый Лихвинский пр-д. - Китаевский пр-д - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Столетова - (Театральный пер.) - ул. Доктора Гумилевской 

9

ул. Железнодорожная -ул. Токарева - Платоновский лес

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Железнодорожная-ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Фрунзе - ул. Первомайская  -пр. Ленина – ул. Ген. Маргелова

12/15

д. Морозовка – ст. "Металлург" –

База №10 (Мясново)

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

д. Морозовка - ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая –ул. Пролетарская – ул. Советская – Красноармейский  пр-т – ул. Путейская – ул. Одоевское шоссе - ул. Болотова – ул. Кабакова- ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова –Одоевское шоссе

30

пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) - Московский вокзал

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

пос. Озерный - ул. Станционная -пос. Западный - ул. Октябрьская - пос. Южный - ул. Автомобилистов - (ул. Володарского (пос. Трудовой - пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная - ул. Еловая - ул. Прудная - Еловой проезд)- ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Первомайская –ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т - ул. Путейская

32

ул. Ушинского –

Гарнизонный проезд

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Ушинского - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - Новомедвенский пр-д - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Большая - Гарнизонный пр-д - (ул. Большая - Клоково)

33

д. Высокое -Щегловская засека - пос. Косая Гора -д. Судаково

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

 д. Высокое - Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - (ул. К. Маркса) - ул. Советская– Красноармейский пр. – ул. Фрунзе – ул. Первомайская - пр-т Ленина - Щекинское шоссе - Орловское шоссе - ул. Демешковская - ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) - ул. Генерала Горшкова - ул. Школьная - ул. Дзержинского - д. Рвы

34

пос. Косая Гора – пос. Октябрьский – Птицефабрика «Тульская»

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе. –пр. Ленина -  ул. Первомайская - ул. Фрунзе – Красноармейский пр –ул. Советская – ул. Октябрьская –ул. Карпова -  Веневское ш.

35

ст. Козлова Засека–

пос. Михалково

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Л. Толстого – ул. Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская – ул. Киреевская –Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Первомайская  – ул. Фрунзе - Красноармейский пр. – ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – пос. Михалково

42

пос. Плеханово - Московский вокзал -  пос. Плеханово

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Заводская - ул. Пионерская - Алексинское шоссе - ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская -Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Красноармейский пр- т-ул. Советская - ул. Октябрьская -  ул. Максима Горького - Алексинское шоссе - ул. Пионерская - ул. Заводская

50

ул. Седова - ул. Новомосковская

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Седова – ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Мира - пр-т Ленина - ул. Агеева – ул. Тимирязева, ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская

51

пос. Горельские Выселки-

мкр. Левобережный

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская – Красноармейский пр.- ул. Фрунзе –ул. Первомайская – пр-т Ленина - ул. Циолковского - ул. Железняка - ул. Станиславского - Городской пер. - ул. Рязанская - мкр. Левобережный

54

пос. Ивановские дачи - Московский вокзал – пос. Ивановские дачи

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Трудовая - ул. Советская - ул. Шоссейная - пр-т Ленина - ул. 9 Мая -  ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Дм. Ульянова - ул. Болдина-  ул. Макаренко  - ул. 9 Мая - пр-т Ленина -  ул. Шоссейная - ул. Советская - ул. Трудовая

55

 пос. Ивановские дачи – 12 проезд (Мясново)

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова

56

мкр. Левобережный - Московский вокзал -мкр. Левобережный

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

мкр. Левобережный - ул. Рязанская - ул. Оборонная - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Красноармейский пр-т -  ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Рязанская - мкр. Левобережный

58

Завод РТИ - пос. Октябрьский (18 проезд)

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-ый проезд - ул. Карпова

59

Алексинское шоссе - ул. Перекопская

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

Алексинское шоссе -ул.  Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская.

61

Областной роддом – пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

2-й проезд Гастелло – ул. Фучика - пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая (ул. К. Маркса) – ул. Пролетарская –ул. Советская – Красноармейский пр.- ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. М. Жукова

62

пос. Прилепы – ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино - ул. Шоссейная-ул. Шахтерская-ул. Автомобилистов  - ул. Скуратовская–пр. Ленина –ул. Ген. Маргелова- пр. Ленина – ул. Первомайская  – ул. Фрунзе -  Красноармейский пр-т -ул. Советская -  ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло -  ул. Кутузова - ул. Вильямса        

64

ул. Железнодорожная ул. Токарева –

Детская обл. больница

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Железнодорожная - ул. Токарева – ул. Октябрьская – Демидовская плотина –ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов - ул. Гастелло -ул. Кутузова– ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко – ул. Вильямса

65

ул. М. Гончары - ст. «Металлург»  

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

Малые Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов

66

д. Федоровка (пос. Хомяково) – ОАО "Балтика" - мкр. Петровский

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

с. Архангельское -  Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Одоевское шоссе – мкр. Петровский  

102К

Тула - Шатск

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ТЦ "Макси" - ул. Пролетарская – ул. Ложевая -  ул. Металлургов – ул. Кутузова – Епифанское шоссе - дорога местного значения Тула – Шатск

122

 Тула (автовокзал) - Рассвет

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

а/в Тула – ул. Смидович – ул. 9Мая – пр. Ленина – Калужское шоссе – автодорога «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань»  -  автодорога Р139 –д. Хопилово – Рассвет – пос. Новый – Уваровка - д. Зайцево

158-к

Тула (Баташевский сад) – Рассвет

   04.05.2021 (с 10.00 до 13.00)

пос. Рассвет - ул. Шоссейная - автодорога местного значения «д. Хопилово-пос. Рассвет» - автодорога Р-139 «Тула-Белев» - Автоподъезд к строящемуся жилому району массовой малоэтажной застройки «Северная Мыза» - Одоевское шоссе - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Токарева

162-к

Тула - пос. Обидимо

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Галкина - ул. Демидовская плотина- ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая – ул. Дульная - Алексинское шоссе - пос. Плеханово - пос. Хрущево ул. Центральная - д. Барсуки ул. Октябрьская -пос. Барсуки ул. Шоссейная -Алексинское шоссе - ул. Мичурина – ул. Гагарина – - ул. Мичурина  - Алексинское шоссе - пос. Ленинский ул. Ленина - пос. Ленинский ул. Механизаторов -Алексинское шоссе - пос. Обидимо

169-к

Тула - Алешня

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

Красноармейский пр-т – ул. Дм. Ульянова - ул. Чмутова - Мясново 1 - Маслово 2 –Маслово 3 - Ямны 1 - Ямны 2 - Новая Земля - Алексеевка - Федоровка - Барыково - Жировка - Калужский поворот - Рождество - Алешня - комплекс - Березовая роща - Натальинка - поворот на Борщевку - Мерлиновка

Троллейбусы:

№ 
м-та

Наименование маршрута

Дата, время

Схема движения

1

М. Гончары –

ст. Южная

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

М. Гончары – Красноармейский пр-т. – ул. Дм. Ульянова – ул. Болдина – ст. Южная (в обоих направлениях)

2

ул. Курковая –

ст. Южная

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский проспект – ул. Дм. Ульянова – ул. Болдина – ст. Южная (в обоих направлениях)

4

ст. Южная –

пос. Горелки

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

пр. Ленина - ул. 9 Мая - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова – Красноармейский пр.-ул. Советская - ул. Октябрьская - Московское шоссе

5

Московский вокзал - 

ст. Южная

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская – Красноармейский проспект -
ул. Д. Ульянова – ул. Болдина -  ул. 9 Мая –

проспект Ленина              

6

Московский вокзал - 

пос. Горелки

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Путейская – Красноармейский проспект –

 ул. Советская – ул. Октябрьская – Московское шоссе

7

ул. Курковая –

Московский вокзал

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский проспект –ул. Путейская 

Трамваи:

№ м-та

Наименование маршрута

Дата, время

Схема движения

3

Щегловская засека-Московский в-л

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

 ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Коминтерна

6

ст-н "Металлург" - ул. Штыковая

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. М. Горького

7

Щегловская засека-

ст. Металлург

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов

9

ст. Металлург - Московский вокзал

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Коминтерна

10

ст. Металлург - Кондитерская фабрика

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе

11

Щегловская засека- Красный перекоп

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

Щегловская засека- ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля

12

пос. Менделеевский - ул. Штыковая

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького

13

ст. Металлург - Красный Перекоп - пос. Менделеевский

04.05.2021

 (с 10:00 до 13:00)

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - Перекопский переулок - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева - ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - пр-т Ленина

14

пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

пр. Ленина – ул. Болдина – ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская –– ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе

 

 

15

Щегловская Засека - ул. Штыковая

04.05.2021

(с 10:00 до 13:00)

ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:00 0
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