Из-за репетиции парада Победы 4 мая в Туле перекроют движение

Фото из архива Myslo.

4 мая с 00.00 по 12 мая до 24.00 в Туле запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

4 мая на период проведения репетиции парада Победы будут ограничены для движения следующие улицы:

С 10.00 до 13.00:

пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской,

ул. Пушкинская на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена,

ул. Лейтейзена,

ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской,

ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской,

ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской,

ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка,

ул. Никитская,

Чапаевский проезд,

ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской.

С 6.00 до 13.00:

пл. Ленина,

ул. Менделеевская.

На данных участках будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта с 00.00.

На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Автобусы:

№

м-та Наименование маршрута Дата, время Схема движения 1 пос. Горельские Выселки Кладбище №3 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) пос. Горельские Выселки – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр.– ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пр. Ленина – далее по маршруту 2 Московский вокзал - пос. Лихвинка 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская - 1-й Лихвинский проезд –ул. Колхозная 3 Суворовское училище - пл. Победы - Суворовское училище 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) Восточный обвод - ул. Рязанская - пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская -ул. Пролетарская - ул. Ложевая - Восточный обвод 5 Областной роддом - мкр. Левобережный 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) 2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Рязанская –Восточный обвод – мкр. Левобережный 7 з-д РТИ - з-д Мелодия 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) з-д РТИ – ул. Оружейная – ул. 9 Мая – пр. Ленина – ул. Рязанская - Восточный обвод – ул. Ложевая - ул. Металлургов – ул. Театральный переулок - ул. Столетова - ул. Островского - з-д Мелодия 8 Автостанция "Восточная" - 18-й проезд 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Петра Алексеева – ул. Староникитская - ул. Оборонная - ул. Советская – ул. Октябрьская - ул. Карпова 11 завод РТИ - пос. Октябрьский 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-й проезд - ул. Карпова - ул. Кобзева 11-А к/т «Спартак» – д. Некрасово 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Луначарского – ул. Курковая – ул. М. Горького – Алексинское ш. – п. Плеханово – с. Хрущево – д. Некрасово 12 Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская" 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Демонстрации - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе 13 Московский вокзал - Кладбище № 4

ПАО «Тулачермет» 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Староникитская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского 13-А Московский вокзал - пос. Петелино 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - пос. Петелино 16 Областной роддом - Московский вокзал 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) 2-ой пр-д Гастелло - ул. Фучика - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Карла Маркса (ул. Ложевая - ул. Пролетарская) - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская 18 ул. Ген. Маргелова - Новомедвенский пр-д (Технопарк) 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Ген. Маргелова – пр. Ленина–ул. Первомайская – ул. Фрунзе –Красноармейский пр. – ул. Советская -ул. Пролетарская – ул. Ложевая –далее по маршруту 21 ул. М. Гончары Щегловская засека 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Пузакова - ул. Октябрьская - Демидовская плотина - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека 21-А д. Комарки - Площадка 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Пролетарская- ул. Ложевая - ул. Кирова (обр.) - ул. Щегловская засека - Мыза (прям.) - 2-ой Комарский пр-д - ул. Комарская 23 Областной диспансер – пос. Горелки 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе - ул. Карпова - Московское шоссе 24 ул. М. Гончары -

ПАО "Тулачермет" (верхние проходные) 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Столетова (Театральный переулок) - ул. Доктора Гумилевской - ул. Новотульская 25 пос. Скуратово (пос. Угольный) – Тульский областной онкологический диспансер 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) пос. Угольный (пос. Озерный) – ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Октябрьская – Демидовская плотина – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Вильямса – проезд М. Расковой – ул. Ушинского 26 пос. Скуратово

(пос. Западный)

мкр. Петровский 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) Скуратово (пос. Западный) - пос. Горняк - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Первомайская - ул. Фрунзе - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Болотова - ул. Кабакова - ул. Тихмянова - (ул. Полюсная) - 18-й проезд - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе - мкр. Петровский 27 пос. Северный – пос. Западный – пос. Угольный 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Центральная (пос. Северный)- Еловой проезд - ул. Прудная - ул. Еловая - ул. Центральная - пос. Восточный- ул. Володарского(пос. Трудовой) - ул. Автомобилистов - ул. Октябрьская - ул.Старо-Овсянниково - ул. Жуковского (пос. Западный) - ул.Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская - ул. Автомобилистов (пос. Южный)- ул. Шахтерская - ул. Шоссейная (пос. Угольный) 27-А пос. Северный – пос. Плеханово 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) пос. Северный (пос. Восточный) – пос. Трудовой- ул. Володарского - Варваровский проезд ул. Автомобилистов)- ул. Скуратовская – пр. Ленина- ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т -ул. Советская - далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях) 28 пос. Косая Гора ПАО «Тулачермет» 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр-т- ул. Советская —ул. К. Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова – ул. Чаплыгина – ул. Металлургов – (Театральный переулок) ул. Доктора Гумилевской 36 пос. Хомяково -

мкр. Петровский 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский 36-А с. Архангельское мкр. Петровский 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00 Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский 38 пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)-

пос. Басово-Прудный 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) завод Торгового оборудования - Ханинский пр-д - ул. Маршала Жукова - ул. Полюсная - ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) - ул. Тихмянова - ул. Чмутова - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Болдина - ул. Макаренко - ул. 9 Мая - пр-т Ленина - ул. Скуратовская - пр-д Энергетиков - ул. Центральная 39А мкр. Северная Мыза - мкр. Новая Тула - ст. Южная 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Лесная (Мыза )- а/д 70-К-041 Тула-Белев - а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» - ул. Нижняя Китаевка - Калужское шоссе- ул. Рязанская - пр. Ленина 40 Завод РТИ – д. Бежка 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе 44 Площадка – пос. Рождественский 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Октябрьская - Московское шоссе 52В ТЦ "Макси" - д. Нижние Присады 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная) - ул. Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады 71 п. Мясново (12 проезд) - п. Ударник 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Чмутова- ул. Тихмянова -18-й проезд (Мясново) - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе" - а/д "Р – 132 - пос. Ударник» – а/д «Р-132 72 мкр. Северная Мыза-Московский вокзал 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Лесная (мкр. Северная Мыза) 102 Тула - Шатск 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ТЦ "Макси" - ул. Пролетарская – ул. Ложевая - ул. Металлургов – ул. Кутузова – Епифанское шоссе - дорога местного значения Тула – Шатск 124 Тула - Болгово 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) а/в Тула – ул. Смидович – ул. 9Мая – пр. Ленина – Калужское шоссе - автодорога «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» - Стукалово - поворот на Юрьево - Юрьево - Болгово 125 Тула - Прилепы 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) а/с Восточная - ул. Петра Алексеева – ул. Староникитская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе – автодорога «Тула-Новомосковск» - автодорога ««Тула - Новомосковск» - Прилепы» – ул. Будённого - ул. Центральная (Прилепы) 136 Московский вокзал – дер. Маслово 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская - Одоевское шоссе-автодорога «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» -Перекресток-д. Маслово-ул. Чмутова – Павшинский мост-ул. Ф. Смирнова- Красноармейский пр. – ул. Путейская -Московский вокзал 138 Стадион Металлург - дер. Высокое 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ст. Металлург - ул. Кутузова – Епифанское шоссе – ул. Павлика Морозова - ул. Газовая - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - ул. Хворостухина - ул. Щегловская Засека - д. Высокое 153 Тула - Демидовский карьер 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Кутузова - Епифанское шоссе- Демидовский карьер 155 Тула - Сеженский лес 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Кутузова - ДП-3- Морозовка - Сеженский лес 156 Тула – Плеханово 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Луначарского – ул. Демидовская - Оружейный пер. - ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая – Алексинское шоссе –Плеханово 2 157 Тула - Слободка 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) а/с Северная–ул. Карпова – ул. Октябрьская –Московское шоссе – автодорога М2 –Слободка 158 Тула - Рассвет 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская - Одоевское шоссе - с/з Мясново -д. Мыза - пос. Иншинский - д. Хопилово – ул. Шоссейная - пос. Рассвет 161 Тула - Ленинский 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Луначарского – ул. Демидовская - Оружейный пер. - ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая – ул. Дульная - Алексинское шоссе -ул. Центральная - д. Барсуки- ул. Октябрьская - ул. Мичурина – ул. Гагарина –а\д «Тула-Ленинский» 162 Тула - Обидимо 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Луначарского – ул. Демидовская - Оружейный пер. - ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая – ул. Дульная - Алексинское шоссе - пос. Плеханово - ул. Центральная - д. Барсуки -ул. Октябрьская - пос. Ленинский - ул. Мичурина - пос. Обидимо 166 Тула - Берники 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) Красноармейский пр-т – ул. Дм. Ульянова – Павшинский мост - ул. Чмутова - Маслово 1 - Маслово 2 - Маслово 3 - Ямны 1 - Ямны 2 - Новая Земля - Алексеевка-Федоровка - Барыково - Жировка -Калужский поворот - Петрищево - Посадка - поворот на Берники – Берники 169 Тула - Алешня 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) Красноармейский пр-т – ул. Дм. Ульянова – Павшинский мост - ул. Чмутова - Маслово 1 - Маслово 2 –Маслово 3 - Ямны 1 - Ямны 2 - Новая Земля - Алексеевка - Федоровка - Барыково - Жировка - Калужский поворот - Рождество - Алешня - комплекс - Березовая роща - Натальинка - поворот на Борщевку – Мерлиновка 174 Тула - Коптево 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская – Одоевское шоссе -д. Мыза - пос. Иншинский - д. Хопилово - Зона отдыха - Зайцево -Воинская часть Автомобилист -Садки - поворот на Коптево - поворот на лесничество - Беломутово - Интюшово - Егорьево - Волково – Коптево 175 Алешня - пос. Ленинский 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) а/д "Тула-Алешня"-дорога, соединяющая а/д Тула-Алешня" и а/д "Тула-Яковлево", а/д "Тула-Яковлево"-ул. Шоссейная- ул. Ленина-ул. Механизаторов 181 Тула - Струково 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) а/в Тула – ул. Смидович – ул. 9 Мая – пр. Ленина – Калужское шоссе - автодорога «Калуга - Тула -Михайлов - Рязань» 182 Тула - Малахово 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская – Одоевское шоссе - автодорога «Тула-Белев» - ул. Центральная (Малахово)

Маршрутки:

№

м-та Наименование маршрута Дата, время Схема движения 4 пос. Михалково –ПАО "Тулачермет" 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Колхозная - 1-ый Лихвинский пр-д. - Китаевский пр-д - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Столетова - (Театральный пер.) - ул. Доктора Гумилевской 9 ул. Железнодорожная -ул. Токарева - Платоновский лес 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Железнодорожная-ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Фрунзе - ул. Первомайская -пр. Ленина – ул. Ген. Маргелова 12/15 д. Морозовка – ст. "Металлург" – База №10 (Мясново) 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) д. Морозовка - ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая –ул. Пролетарская – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – ул. Одоевское шоссе - ул. Болотова – ул. Кабакова- ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова –Одоевское шоссе 30 пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) - Московский вокзал 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) пос. Озерный - ул. Станционная -пос. Западный - ул. Октябрьская - пос. Южный - ул. Автомобилистов - (ул. Володарского (пос. Трудовой - пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная - ул. Еловая - ул. Прудная - Еловой проезд)- ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Первомайская –ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т - ул. Путейская 32 ул. Ушинского – Гарнизонный проезд 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Ушинского - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - Новомедвенский пр-д - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Большая - Гарнизонный пр-д - (ул. Большая - Клоково) 33 д. Высокое -Щегловская засека - пос. Косая Гора -д. Судаково 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) д. Высокое - Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - (ул. К. Маркса) - ул. Советская– Красноармейский пр. – ул. Фрунзе – ул. Первомайская - пр-т Ленина - Щекинское шоссе - Орловское шоссе - ул. Демешковская - ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) - ул. Генерала Горшкова - ул. Школьная - ул. Дзержинского - д. Рвы 34 пос. Косая Гора – пос. Октябрьский – Птицефабрика «Тульская» 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе. –пр. Ленина - ул. Первомайская - ул. Фрунзе – Красноармейский пр –ул. Советская – ул. Октябрьская –ул. Карпова - Веневское ш. 35 ст. Козлова Засека– пос. Михалково 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Л. Толстого – ул. Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская – ул. Киреевская –Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр. – ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – пос. Михалково 42 пос. Плеханово - Московский вокзал - пос. Плеханово 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Заводская - ул. Пионерская - Алексинское шоссе - ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская -Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Красноармейский пр- т-ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького - Алексинское шоссе - ул. Пионерская - ул. Заводская 50 ул. Седова - ул. Новомосковская 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Седова – ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Мира - пр-т Ленина - ул. Агеева – ул. Тимирязева, ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская 51 пос. Горельские Выселки- мкр. Левобережный 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская – Красноармейский пр.- ул. Фрунзе –ул. Первомайская – пр-т Ленина - ул. Циолковского - ул. Железняка - ул. Станиславского - Городской пер. - ул. Рязанская - мкр. Левобережный 54 пос. Ивановские дачи - Московский вокзал – пос. Ивановские дачи 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Трудовая - ул. Советская - ул. Шоссейная - пр-т Ленина - ул. 9 Мая - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Дм. Ульянова - ул. Болдина- ул. Макаренко - ул. 9 Мая - пр-т Ленина - ул. Шоссейная - ул. Советская - ул. Трудовая 55 пос. Ивановские дачи – 12 проезд (Мясново) 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова 56 мкр. Левобережный - Московский вокзал -мкр. Левобережный 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) мкр. Левобережный - ул. Рязанская - ул. Оборонная - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Рязанская - мкр. Левобережный 58 Завод РТИ - пос. Октябрьский (18 проезд) 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-ый проезд - ул. Карпова 59 Алексинское шоссе - ул. Перекопская 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) Алексинское шоссе -ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская. 61 Областной роддом – пос. Мясново (з-д Торгового оборудования) 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) 2-й проезд Гастелло – ул. Фучика - пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая (ул. К. Маркса) – ул. Пролетарская –ул. Советская – Красноармейский пр.- ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. М. Жукова 62 пос. Прилепы – ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино - ул. Шоссейная-ул. Шахтерская-ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская–пр. Ленина –ул. Ген. Маргелова- пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т -ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса 64 ул. Железнодорожная ул. Токарева – Детская обл. больница 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Железнодорожная - ул. Токарева – ул. Октябрьская – Демидовская плотина –ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов - ул. Гастелло -ул. Кутузова– ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко – ул. Вильямса 65 ул. М. Гончары - ст. «Металлург» 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) Малые Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов 66 д. Федоровка (пос. Хомяково) – ОАО "Балтика" - мкр. Петровский 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) с. Архангельское - Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - Одоевское шоссе – мкр. Петровский 102К Тула - Шатск 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ТЦ "Макси" - ул. Пролетарская – ул. Ложевая - ул. Металлургов – ул. Кутузова – Епифанское шоссе - дорога местного значения Тула – Шатск 122 Тула (автовокзал) - Рассвет 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) а/в Тула – ул. Смидович – ул. 9Мая – пр. Ленина – Калужское шоссе – автодорога «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» - автодорога Р139 –д. Хопилово – Рассвет – пос. Новый – Уваровка - д. Зайцево 158-к Тула (Баташевский сад) – Рассвет 04.05.2021 (с 10.00 до 13.00) пос. Рассвет - ул. Шоссейная - автодорога местного значения «д. Хопилово-пос. Рассвет» - автодорога Р-139 «Тула-Белев» - Автоподъезд к строящемуся жилому району массовой малоэтажной застройки «Северная Мыза» - Одоевское шоссе - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Токарева 162-к Тула - пос. Обидимо 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Галкина - ул. Демидовская плотина- ул. Октябрьская - ул. Луначарского - ул. Курковая – ул. Дульная - Алексинское шоссе - пос. Плеханово - пос. Хрущево ул. Центральная - д. Барсуки ул. Октябрьская -пос. Барсуки ул. Шоссейная -Алексинское шоссе - ул. Мичурина – ул. Гагарина – - ул. Мичурина - Алексинское шоссе - пос. Ленинский ул. Ленина - пос. Ленинский ул. Механизаторов -Алексинское шоссе - пос. Обидимо 169-к Тула - Алешня 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) Красноармейский пр-т – ул. Дм. Ульянова - ул. Чмутова - Мясново 1 - Маслово 2 –Маслово 3 - Ямны 1 - Ямны 2 - Новая Земля - Алексеевка - Федоровка - Барыково - Жировка - Калужский поворот - Рождество - Алешня - комплекс - Березовая роща - Натальинка - поворот на Борщевку - Мерлиновка

Троллейбусы:

№

м-та Наименование маршрута Дата, время Схема движения 1 М. Гончары – ст. Южная 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) М. Гончары – Красноармейский пр-т. – ул. Дм. Ульянова – ул. Болдина – ст. Южная (в обоих направлениях) 2 ул. Курковая – ст. Южная 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский проспект – ул. Дм. Ульянова – ул. Болдина – ст. Южная (в обоих направлениях) 4 ст. Южная – пос. Горелки 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) пр. Ленина - ул. 9 Мая - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова – Красноармейский пр.-ул. Советская - ул. Октябрьская - Московское шоссе 5 Московский вокзал - ст. Южная 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская – Красноармейский проспект -

ул. Д. Ульянова – ул. Болдина - ул. 9 Мая – проспект Ленина 6 Московский вокзал - пос. Горелки 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Путейская – Красноармейский проспект – ул. Советская – ул. Октябрьская – Московское шоссе 7 ул. Курковая – Московский вокзал 04.05.2021 (с 10:00 до 13:00) ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский проспект –ул. Путейская

Трамваи: