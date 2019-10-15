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Туляков предупреждают о зараженном паштете

Туляков предупреждают о зараженном паштете

Информацию об изъятии товара из оборота опубликовал региональный Роспотребнадзор.

На потребительском рынке при обороте продовольственного сырья и пищевых продуктов выявлен факт несоответствия продукции требованиям технического регламента Таможенно­го союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»:

«паштет печеночный с грибами», дата выработки 01.08.2019, 29.08.2019г, изготовитель ООО «ГРАН-МЭР», адрес производства: г. Белгород, ул. Коммунальная, 1-а (обнаружен Cl.botulinum, не токсигенный штамм).

Роспотребнадзором проводится работа по выявлению и изъятию указанной продукции из оборота.

Организациям торговли следует незамедлительно принимать меры по приостановлению реализации вышеуказанного мясного продукта.

Обращаем внимание потребителей, что в случае приобретения данной продукции, следует не употреблять ее в пищу, вернуть в организацию торговли по месту приобретения и информировать Управление Роспотребнадзора по Тульской области тел. 37-32-57, 37-40-75.

 

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