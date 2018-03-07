Погода в Туле 8 марта: облачно и скользко, небольшой снег

Синоптики прогнозируют до -7 градусов и низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах местами гололедица.

Ветер восточной четверти, умеренный – до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -12 до -7, днём – до -7 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.