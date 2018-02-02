Дзюба и Новосельцев провели первую тренировку в «Арсенале»

Фото пресс-службы «Арсенала».

1 февраля стартовал второй учебно-тренировочный сбор туляков в турецком Белеке. Об этом рассказала клубная пресс-служба.

Разместившись в отеле, футболисты вскоре вышли на тренировку. Перед ее началом команда поприветствовала новичков Артема Дзюбу и Ивана Новосельцева, которые накануне подписали с клубом арендные соглашения до конца сезона.

Игорь Шевченко – Первый сбор был втягивающим, теперь нас ждет по-настоящему сложная работа. Все ребята к этому готовы, так что проблем ни у кого не возникнет, – подчеркнул нападающий Игорь Шевченко.

В распоряжении главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича 25 футболистов. Это вратари Михаил Левашов, Алексей Березин и Виталий Ушаков, защитники Анри Хагуш, Кирилл Комбаров, Гиа Григалава, Александр Денисов, Стоппила Сунзу, Максим Беляев, Иван Новосельцев и Виктор Альварес, полузащитники Сергей Ткачев, Кантемир Берхамов, Игорь Горбатенко, Данила Буранов, Илья Максимов, Горан Чаушич, Михаил Александров и Ярослав Ивакин, нападающие Игорь Шевченко, Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Гурам Аджоев, Эванс Кангва и Федерико Расич.

Голкипер Игорь Обухов находится в расположении молодежной сборной России, которая сейчас готовится в Испании. 3 февраля команда Евгения Бушманова сыграет товарищеский матч с представителем китайской Суперлиги клубом «Тыньцзинь Тэда». 21-летний вратарь оружейников присоединится к партнерам после этой встречи.

В рамках второго сбора «Арсенал» проведет три контрольных матча. 3 февраля красно-желтые сыграют с «Лудогорцем» из болгарского Разграда, 6 февраля запланирована встреча с тбилисским «Динамо», а завершится сбор 13 февраля двумя матчами с «Торпедо-БелАЗ» (Жодино, Беларусь). Все спарринги в прямом эфире покажет телеканал «Первый Тульский».