В Туле во второй раз состоялся отборочный этап Детской футбольной лиги имени Виктора Горлова «Большие звезды светят малым».

Матчи дивизиона бывшего футболиста тульского «Арсенала» Александра Денисова принимал спортивный комплекс ЦИВС (улица Академика Насоновой, 4).

В турнире приняли участие команды, состоящие из мальчиков 2018 года рождения:

ЦПЮФ «АРСЕНАЛ», Тула;

ЦИВС, Тула;

СШ «АРСЕНАЛ», Тула;

«Динамо», Москва;

«ЦСКА», Москва;

СШ «Калуга»;

ФК «Елец».

Победителем турнира стала СШ «Калуга». В финале они обыграли московский ЦСКА со счетом 5:3.

Лучшие игроки турнира:

Суровяткин Дмитрий («ЦИВС») — лучший вратарь

Перчамлы Степан («ЦСКА») — лучший защитник

Заруцкий Роман (ФШ «Победитель») — лучший нападающий

Медведев Мирослав (СШ «Калуга») — лучший бомбардир

Мкртчян Давид (СШ «Калуга») — лучший игрок турнира

Итоговое положение команд: