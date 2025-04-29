С начала года тульский Роспотребнадзор изъял контрабандных сигарет на 676 тысяч рублей

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Чаще всего продавцов наказывали за открытую выкладку табачных изделий.

В первом квартале 2025 года управление Роспотребнадзора по Тульской области провело 60 проверок, направленных на выявление нарушений при продаже табачной и никотинсодержащей продукции. Было изъято свыше 2,8 тысячи пачек сигарет, табака и жидкости для электронных устройств из-за неправильного оформления, истечения срока годности и отсутствия необходимой документации.

Помимо этого, зафиксированы нарушения, связанные с открытой выкладкой табачных изделий, отсутствием полного ассортимента на витрине, некорректностью цены, несоблюдением правил торговли и неполной информацией о продавце.

Наказаны 24 продавца, заплативших штрафы на общую сумму 191,5 тысячи рублей. Суд также принял решение конфисковать некачественный товар на сумму 676 тысяч рублей.

«В суды предъявлено 7 исков о признании информации о реализации табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов, распространяемой посредством сети Интернет, запрещенной на территории Российской Федерации (рассмотренные 4 удовлетворены)», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.