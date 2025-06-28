«Уйти нельзя остаться»: в Туле открылась выставка молодых фотографов

«Уйти нельзя остаться» — отчётная выставка авторских фотопроектов выпускников Тульского областного колледжа культуры и искусства.

Представленные работы — возможность начать с диалог на важные, а в некоторых случаях личные, которые волную молодых фотографов. Их работы рассказывают о личном восприятии родины, любви, детства, одиночества.

Для одних — это попытка показать зрителю свое восприятие мира и поделиться самым сокровенным, о чем не говорят в слух.

«Проект „Недосказанное“ предлагает интроспективный взгляд на внутренний мир человека, давая возможность визуализировать подавленные и недосказанные мысли и чувства.

Фотография может служить зеркалом, отражающим наши скрытые переживания, которые мы можем игнорировать или отрицать. Работа над проектом для меня возможно способ осознать и принять свои несовершенства, свою уязвимость и освободить от давящей необходимости соответствовать навязанным идеалам», — говорит одна из выпускников колледжа Алина Иванченко.

Для других — возможность вспомнить беззаботное детство, родной двор и домик в деревне и поделиться теплыми воспоминаниями:

«Когда вы начали понимать себя? Выстраивать свою жизнь и личность в соответствии со своими желаниями? Убеждаться, что жизнь — прекрасный мир, полный возможностей. Но задумывались ли вы к какому идеалу идёте через дни, недели, года, чтобы испытать то отрадное чувство, которое однажды утеряли?

Мне кажется, почти каждый хочет вернуться в детство! Никогда больше краски не играли так, как тогда; люди казались такими добрыми, а старики — волшебниками.

Моя выставка призвана вернуть вас в воспоминания. И вместе с тем предлагаю познать частичку моего мира, откуда я родом. Через эти фотографии и поток времени машу рукой вам маленькая я!» — поясняет Елизавета Фетисова.

Другие авторы считают важным создавать волшебство здесь и сейчас:

«У меня всё хорошо. Моя жизнь не является чем-то особенным. Я как и все часть общества и мира, но и не только этого. Обычно проекты появляются как реакция на переломные моменты в жизни, высмеивают, обыгрывают или просто показывают как есть какие-либо трудности. Когда ты счастлив, тебе некогда и не хочется делиться и говорить об этом. Ведь всё хорошо. Так и у меня, но разрушив схему, я делюсь самым сокровенным. Или может это как и всё остальное просто иллюзия?» — спрашивает фотограф.

Выставка проходит Познакомиться ближе с работами авторов можно в Центре развития креативных технологий «Самовар» (ул. Октябрьская, д. 45).