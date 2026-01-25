  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Глушанках водитель внедорожника повернул оттуда, откуда захотелось - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Глушанках водитель внедорожника повернул оттуда, откуда захотелось

Продолжаем публиковать материалы читателей.

В Глушанках водитель внедорожника повернул оттуда, откуда захотелось

Дмитрий Л. вновь прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры с видеорегистратора своего авто. Запись сделана в районе поворота с ул. Хворостухина на ул. Кирова. На ней видно, как водитель японского внедорожника повернул налево, не заняв перед этим соответствующее крайнее положение.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
Дежурная часть
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
сегодня, в 14:00, 29 1077 4
На пр. Ленина сотрудники ППС нарушили ПДД
Дежурная часть
На пр. Ленина сотрудники ППС нарушили ПДД
вчера, в 20:01, 43 2216 5
На пр. Ленина водитель заставил ждать, пока он нарушит ПДД
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель заставил ждать, пока он нарушит ПДД
вчера, в 14:00, 8 1539 1
На пр. Ленина нетерпеливый водитель устроил «представление»
Дежурная часть
На пр. Ленина нетерпеливый водитель устроил «представление»
23 января, в 20:03, 24 2930 1
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:59 0
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
сегодня, в 08:00, 149 2259 4
В Тульской области учатся более 74 тысяч студентов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области учатся более 74 тысяч студентов
сегодня, в 13:30, 37 659 0
В Алексинском районе открылся модульный дом культуры
Жизнь Тулы и области
В Алексинском районе открылся модульный дом культуры
сегодня, в 15:34, 32 893 1
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
Дежурная часть
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
сегодня, в 14:00, 29 1077 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки могут пройти обучение первой помощи
Туляки могут пройти обучение первой помощи
«Тулица» проиграла «Уралочке-НТМК» на своей площадке
«Тулица» проиграла «Уралочке-НТМК» на своей площадке

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.