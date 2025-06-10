В Туле обнальщики провели транзитом 1,8 млрд рублей: суд вынес приговор

Фото прокуратуры Тульской области

В Центральном районном суде Тулы вынесли приговор по делу двух обнальщиков, обвиняемых в незаконном транзите 1,8 миллиарда рублей. Для отмыва преступных денег мужчины купили недвижимость.

Подельников обвиняли в легализации денежных средств и осуществлении банковской деятельности без регистрации и специального разрешения с извлечением дохода — в особо крупном размере (пп. «а, б» части 4 статьи 174.1 УК РФ, п. п. «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ).

Установлено, что незаконный транзит 1,8 миллиарда рублей по счетам подконтрольных «технических» организаций и индивидуальных предпринимателей с целью дальнейшего обналичивания преступники осуществили в период с 2015 по 2022 год. В результате мужчины извлекли доход на сумму 40 миллионов рублей. Чтобы отмыть грязные деньги, мужчины приобрели недвижимость на сумму 17 миллионов, которую сдавали в аренду.

Уголовное дело возбудили по материалам регионального ФСБ. Обнальщиков приговорили к 4 и 4,5 года общего режима со штрафом по 1 миллиону рублей для каждого.