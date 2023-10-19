В Туле автоледи проехала на красный, сигналя и крутя пальцем у виска

Максим К. прислал в нашу традиционную рубрику запись, сделанную в районе пересечения Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена в Туле. На кадрах видно, как водитель автомобиля OMODA нарушил Правила дорожного движения.

«Я ехал по ул. Лейтейзена, вниз до пересечения с Красноармейским проспектом. Подъехал к перекрестку за Haval, когда еще 21 секунда зеленого была. Стоим, пропускаем. Время зеленого истекло, нам загорелся красный. Стоим. Загорелся зеленый для пешеходов. Сзади девочка на OMODA мне сигналит, потом вижу, как она выезжает, проезжает мимо меня справа, сигналит, крутит пальцем у виска и смело проезжает на красный налево. Чуть ли не по пешеходам, уверенная, что она права, а мы два дурака…» — сообщил автор видео.

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