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В Туле автоледи проехала на красный, сигналя и крутя пальцем у виска

В Туле автоледи проехала на красный, сигналя и крутя пальцем у виска

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Максим К. прислал в нашу традиционную рубрику запись, сделанную в районе пересечения Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена в Туле. На кадрах видно, как водитель автомобиля OMODA нарушил Правила дорожного движения. 

«Я ехал по ул. Лейтейзена, вниз до пересечения с Красноармейским проспектом. Подъехал к перекрестку за Haval, когда еще 21 секунда зеленого была. Стоим, пропускаем. Время зеленого истекло, нам загорелся красный. Стоим. Загорелся зеленый для пешеходов. Сзади девочка на OMODA мне сигналит, потом вижу, как она выезжает, проезжает мимо меня справа, сигналит, крутит пальцем у виска и смело проезжает на красный налево. Чуть ли не по пешеходам, уверенная, что она права, а мы два дурака…» — сообщил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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сегодня, в 11:58 +4
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