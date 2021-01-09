В Богородицке при обрушении жилого дома погиб мужчина

Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.

9 января 2021 года в мкр Лесной города Богородицка Тульской области было обнаружено тело 71-летнего мужчины, погибшего в результате частичного обрушения крыши частного дома, в котором он проживал. Предварительно установлено, что обрушение произошло по вине собственника, который самостоятельно производил строительные работы в доме.

В результате происшествия обрушилась часть жилого дома на площади 25 кв.м. Для демонтажа поврежденных конструкций привлекался автокран. Всего от МЧС России привлекалось 17 человек и 5 единиц техники.

В настоящее время Богородицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.