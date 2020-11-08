Утром пожар на проспекте Ленина тушили 29 пожарных

фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Сегодня, 8 ноября, в 06.28 стало известно о пожаре в деревянных бытовках, расположенных по адресу: проспект Ленина, 102, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия выезжали 8 пожарных расчетов (29 человек) .

Прибыв на указанный адрес в 06.32, пожарные ликвидировали открытое горение за 38 минут.

В результате происшествия три бытовки выгорели полностью, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.