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Утром пожар на проспекте Ленина тушили 29 пожарных
фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Утром пожар на проспекте Ленина тушили 29 пожарных

Загорелись деревянные бытовки. Без пострадавших.

Сегодня, 8 ноября, в 06.28 стало известно о пожаре в деревянных бытовках, расположенных по адресу: проспект Ленина, 102, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
 
На место происшествия выезжали 8 пожарных расчетов (29 человек) .
 
Прибыв на указанный адрес в 06.32, пожарные ликвидировали открытое горение за 38 минут.
 
В результате происшествия три бытовки выгорели полностью, пострадавших нет.
 
Причина пожара устанавливается. 
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:12 +1
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