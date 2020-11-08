фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Утром пожар на проспекте Ленина тушили 29 пожарных
Загорелись деревянные бытовки. Без пострадавших.
Сегодня, 8 ноября, в 06.28 стало известно о пожаре в деревянных бытовках, расположенных по адресу: проспект Ленина, 102, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
На место происшествия выезжали 8 пожарных расчетов (29 человек) .
Прибыв на указанный адрес в 06.32, пожарные ликвидировали открытое горение за 38 минут.
В результате происшествия три бытовки выгорели полностью, пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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