Юная тулячка представила Россию на международном антинаркотическом форуме

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Александра Пименова активно пропагандирует здоровый образ жизни и вместе с полицейскими проводит профилактические мероприятия в школах.

Александра Пименова, ученица 9 класса Центра образования № 1 имени Героя России Дмитрия Горшкова, представила Россию на молодежном антинаркотическом форуме «Youth Initiative», который прошёл в Австрии. Мероприятие состоялось в рамках 62-й сессии Комиссии ООН по борьбе с наркотиками и преступностью. Форум посетили подростки из 30 стран.

Александра Пименова принимает активное участие в подростковой волонтерской программе «Новое поколение», которую курирует УМВД России по Тульской области и Тульский областной наркологический диспансер.

Юная тулячка вместе с другими участниками программы под руководством опытных наставников из Управления по контролю за оборотом наркотиков тульского УМВД пропагандирует здоровый образ жизни среди сверстников, проводит антинаркотические мероприятия в школах, ведет тематические страницы в социальных сетях.

Саше всего пятнадцать лет, но она твердо уверена, что её будущая профессия будет связана с социальной сферой. Девочка хорошо владеет английским и немецким языками и смогла поделиться с участниками форума опытом волонтерской работы.

Начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УКОН УМВД России по Тульской области Михаил Сальников, который руководит подготовкой тульских подростков-волонтеров, отметил, что проблема наркомании может быть решена только совместными усилиями, поэтому в организации этой работы участвует не только полиция, но и Тульский областной наркологический диспансер, другие государственные организации, а главное – неравнодушные дети и подростки.