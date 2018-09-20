В Тульской области УАЗ сбил женщину, стоявшую возле своего авто

Фото УГИБДД по Тульской области.

Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу.

19 сентября в 12.35 в Одоеве на улице Победы 31-летний водитель автомобиля УАЗ-396252, по предварительной информации, сбил пешехода.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что 57-летняя женщина стояла на проезжей части возле своего автомобиля ВАЗ-21074. Пострадавшую с различными травмами доставили в районную больницу.