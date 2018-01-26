ДТП с шестью погибшими в Тульской области: виновник получил 6 лет колонии

Фото с места происшествия.

Приговором Чернского районного суда 35-летний житель Орла признан виновным в ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Суд установил, что 12 июня 2016 года автомобиль «Рено Логан» следовал по автодороге М-2 «Крым» со стороны Москвы в направлении Орла. В районе 279-го км трассы (в Чернском районе) водитель проявил невнимательность к дорожной обстановке, нарушил ПДД, выехав на полосу встречного движения, и врезался в ВАЗ-2114.

В ВАЗе погибли 37-летняя женщина-водитель, ее 16-летняя дочь и 41-летняя женщина. В «Рено» скончались девочка 2010 г. р. и ее 68-летняя бабушка. Спустя две недели после аварии в больнице скончался 13-летний пассажир иномарки.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 6 лет колонии-поселения. Также суд лишил его права управлять транспортными средствами на три года.

По искам потерпевших в возмещение морального вреда с осужденного взыскано 2 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Тульской области.