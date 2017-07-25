Котятам срочно нужен дом или передержка

В Мясново, возле одного из домов, живут котята. Очень красивые. Глаза чистые, шерстка чистая. К людям немного насторожены.



Неравнодушные люди попросили разместить объявление о них. Сами они взять малышей к себе не могут из-за сильной аллергии на кошек.



В последнее время, по их наблюдению, котятам нездоровится - они стали малоподвижны и грустные. Не известно, сколько они смогут ещё прожить так.

Котятам срочно нужны хозяева

или временная передержка!



Телефон: 8 (920) 277-46-78.

Страничка ВК.