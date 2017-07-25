блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Котятам срочно нужен дом или передержка

Котятам срочно нужен дом или передержка

В Мясново, возле одного из домов, живут котята. Очень красивые. Глаза чистые, шерстка чистая. К людям немного насторожены.

 
Неравнодушные люди попросили разместить объявление о них. Сами они взять малышей к себе не могут из-за сильной аллергии на кошек. 
 

В последнее время, по их наблюдению, котятам нездоровится - они стали малоподвижны и грустные. Не известно, сколько они смогут ещё прожить так. 

Котятам срочно нужны хозяева
или временная передержка!
 

Телефон: 8 (920) 277-46-78. 
Страничка ВК.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 10:01 +6
Стерилизация собак и кошек: за и против
Стерилизация собак и кошек: за и против
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.