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Приличная и воспитанная дама Троя ищет семью

Приличная и воспитанная дама Троя ищет семью

Чудесная кошечка Троя давно ждет свою семью. Она – идеальный вариант для спокойной размеренной жизни и уютных вечеров с пледом и какао. 

С Троей вы будете спокойно спать ночами. В четыре утра она не будет капать на вас слюной с потолка, азартно сверкая глазами и косясь на пустую миску. По пути на кухню вы не будете спотыкаться о голодные актерские обмороки. И, конечно, вы не застукаете эту кошку за ремонтом стен или усовершенствованием занавесок. Троя – приличная и воспитанная дама, обладающая изысканными манерами.

Правда, вечно удивлённым лицом она тоже обладает, будто до сих пор не верит, что она это все освоила и сумела после уличной жизни.

Трое около 5 лет, она стерилизована, привита, обработана от паразитов, и она очень ждёт свою семью, возможно, первую в её жизни.

Находится в Новомосковске. Доставка обсуждается.

Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

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