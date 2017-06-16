Рак у домашних любимцев

На фото Тулячка Татьяна Перова и Чакри

Ответы специалистов на распространённые вопросы об онкологии у собак и кошек.

Онкологическими заболеваниями страдают и люди, и животные. Собак, кошек, грызунов, хорьков и многих других домашних любимцев не щадит эта страшная болезнь.

Причин возникновения злокачественных опухолей у животных так же много, как и у людей: экология, канцерогены и излучения, вирусные инфекции, гормональные нарушения. У пожилых животных рак возникает чаще, чем у молодых.

Для удачного исхода очень важно как можно раньше начать лечение. Приводите на профилактический осмотр кошек и собак старше 7 лет к ветеринару не реже двух раз в год.

Михаил Мельник

Тульский центр ветеринарной медицины.

— По каким симптомам хозяева могут определить онкологию у питомца?

— Можно определить по следующим симптомам:

Увеличение лимфатических узлов;

Незаживающие раны;

Потеря аппетита и проблемы при глотании;

Потеря веса без причины;

Хроническая диарея или рвота;

Необъяснимые кровотечения и выделения;

Непроходящий кашель;

Хромота без причин;

Затрудненное мочеиспускание или дефекация;

Неприятный запах изо рта или от тела.

— Есть ли породы собак и кошек, которые больше подвержены риску?

— Часто встречается остеосаркома у боксёров и других мастифов, плоскоклеточный рак когтевых фаланг у шнауцеров (и чёрных терьеров).

Более 75% онкологических заболеваний у кошек и собак — это новообразования репродуктивной сферы (молочной железы, яичников, семенников, предстательной железы и т. д.). Ранняя кастрация и стерилизация снижают риск их появления в десятки раз.

Оксана Некрасова

ветклиника «Друг»

— С какими видами рака чаще приходится сталкиваться?

— Очень частые — злокачественные опухоли у нестерилизованных кошек и сук. У нестерилизованной самки риск заболеть раком после 5 лет гораздо выше, чем у стерилизованных животных. У животных, стерилизованных до первой течки, эта болезнь почти не встречается, у стерилизованных между первой и второй течкой — в несколько раз реже, чем у нестерилизованных. А вот стерилизация животного после второй течки на риск заболевания уже не влияет. У кобелей без вязок нередко встречаются злокачественные опухоли семенников и предстательной железы. Если не собираетесь заниматься разведением — стерилизуйте животное как можно раньше.

— Можно ли уберечь животных от рака?

— Есть онкологические заболевания, которые можно предотвратить. Например, венерическая саркома у собак, которую вызывает вирус, передающийся от больного животного здоровому при половых контактах. Не допускайте случайных вязок.

Вирус лейкоза кошек может передаваться через слюну больных животных при совместном потреблении пищи. Чтобы защитить кошку, не выпускайте её одну на улицу. Пагубные привычки хозяина могут провоцировать развитие онкологических заболеваний у животного. Не курите в одном помещении с животным.