Нужна помощь в поиске собак, сбежавших после аварии. Вознаграждение!

09 июня во время аварии на Новомосковском шоссе в районе деревни Прилепы ПОТЕРЯЛИСЬ две собаки: Йода и Анубис.

Они ехали в машине вместе с хозяином Антоном Юкиным. С этой машиной произошла авария, Антон пострадал, но жив, а собаки в шоке сбежали. Не известно, целы ли они, тоже могли получить травмы. Собаки были без шлеек и адресников.

Йода и Анубис - добрейшие молодые мальчишки, кастрированы, совсем не агрессивны. В стрессе от аварии рванули в сторону Тулы.

Нашедшим Йоду и Анубиса - вознаграждение по 15 000 рублей за каждую собаку!

Антон живёт в Москве, но с помощью своих друзей продолжает искать своих любимых собак. На выходных из Москвы для поиска приедет группа волонтёров.

Очень нужна помощь туляков

в поисках!

Если вы готовы помочь московским волонтёрам в поисках Йоды и Анубиса 17−18 июня — позвоните или напишите Антону!

8 (905) 584-41-88, Антон (вотсап, голос или смс)

8 (950) 924-86-27

8 (915) 686-01-50.

Группа координации поисков в Фейсбуке

Страница Антона ВКонтакте