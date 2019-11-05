Малышу-мурлыке нужен дом

Милый котейка (мальчик) ищет надёжные и любящие руки. Возраст – примерно 2-3 месяца.



Активный, смышленый и ласковый мурлыка. Ест хорошо, лоток знает. Проявляет интерес к другим сородичам, не дикий.



Сейчас на передержке, но долго его держать нет возможности. У девушки, которая его приютила, уже есть пара котов, и те не хотят принимать новенького в компанию и даже обижают. А держать на улице ребенка очень жалко – замерзнет.

Не останьтесь равнодушными, приютите малыша!

Звоните: +7 (953) 430-55-79.