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Малышу-мурлыке нужен дом

Малышу-мурлыке нужен дом

Милый котейка (мальчик) ищет надёжные и любящие руки. Возраст – примерно 2-3 месяца.

Активный, смышленый и ласковый мурлыка. Ест хорошо, лоток знает. Проявляет интерес к другим сородичам, не дикий.

Сейчас на передержке, но долго его держать нет возможности. У девушки, которая его приютила, уже есть пара котов, и те не хотят принимать новенького в компанию и даже обижают. А держать на улице ребенка очень жалко – замерзнет.

Не останьтесь равнодушными, приютите малыша!
Звоните: +7 (953) 430-55-79.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 09:39 +9
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