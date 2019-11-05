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Белоснежный Бастэр ищет дом

Белоснежный Бастэр ищет дом

Бастэр – очень добрый, ласковый пёс, игривый и любознательный. Пока находится в вольере, дружелюбный с другими собаками и очень радуется появлению человека. Но вне вольера очень робкий и стеснительный. Это, конечно же, пройдет, если дать ему какое-то время.

Побыв рядом с человеком и поняв, что к нему относятся с заботой и вниманием, готов целовать хозяина от радости и восторга.

Бастэр здоров, привит и полон сил. Возраст – 1-2 года.

Пристраивается по договору в квартиру, дом, в вольер с выгулом. Не на цепь!

Приезжайте знакомиться или звоните.

Живет в приюте «Континент+» по адресу: Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1.

Приезжайте знакомиться или звоните по тел. 8 (953) 971-13-28.

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Автор: Юлия Александрова
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