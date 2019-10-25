Лучезарный Арчи приглашает на знакомство

?Лучезарный пес, собака-огонёк, весёлый, жизнерадостный ищет дом и настоящую семью на всю жизнь. Арчи – миниатюрный и аккуратный парень, дома ничего не портит и обладает необычной внешностью: стильной бородкой и глазками-бусинками.

Сейчас Арчи около года, он здоров, привит, обработан и имеет документ – собачий ветпаспорт.

Добрый, милый, смышленый. А еще этот пес никогда не бывает в плохом настроении. Он заставит улыбаться любого. А в жизнь своего хозяина принесет полно энергии, юмора и любви.

Отлично подойдет для проживания в квартире: приучен к выгулу и дружит другими животными.

Живет в приюте «Континент+» по адресу: Тула, пос. Сергиевский, Садовая, 1.

Приезжайте знакомиться или звоните по тел. 8-953-971-13-28.

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