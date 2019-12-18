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Зверьё моё
Миниатюрный песик ищет дом

Миниатюрный песик ищет дом

Этот небольшой пес попал в отлов с улиц Тулы. Уже в приюте его прозвали Фрейд. Сейчас собачке около 2−3 лет, он небольшого роста (намного ниже колена), необычайно ласков, нежен и застенчив. Фрейд — взрослый пес с робким характером, его хочется обнять и никогда не отпускать.

Этот пес — настоящий красавец. Его выразительные глаза, красивая темная маска и бровки домиком никого не оставляют равнодушным!

Здоров, обработан от всех паразитов, привит и чипирован.

Приезжайте знакомиться, звоните по тел. 8−953−971−13−28 (Юлия), 8−920−789−19−32 (Екатерина), 8−953−959−16−18 (Полина).

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Автор: Оксана Грудинина
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