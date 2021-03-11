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Красавец Тагир в добрые руки

Красавец Тагир в добрые руки

Очень добрый, контактный и преданный пёс ищет дом. Будет надежным и верным охранником.

Тагиру примерно 2 года. Сейчас он находится на временной платной передержке. Отдается с условием вольерного или домашнего содержания, строго не на цепь.

По всем вопросам звоните по тел. 8-950-913-98-90 или пишите ВКонтакте

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
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