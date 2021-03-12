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Зверьё моё
Брошенная на произвол судьбы Аста ищет дом

Брошенная на произвол судьбы Аста ищет дом

Сейчас для Асты единственное безопасное место – это приют «Любимец». Она прошла через многие трудности и чудом осталась жива. Она человекоориентированная послушная красавица.

Её сумасшедшая доброта не оставит никого равнодушным, она готова растопить даже самое требовательное хозяйское сердце.

Асте 6 лет. Она мечтает стать домашней. Если хотите приютить ее, звоните по тел. 8-950-913-98-90 или пишите Вконтакте

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
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