Брошенная на произвол судьбы Аста ищет дом

Сейчас для Асты единственное безопасное место – это приют «Любимец». Она прошла через многие трудности и чудом осталась жива. Она человекоориентированная послушная красавица.

Её сумасшедшая доброта не оставит никого равнодушным, она готова растопить даже самое требовательное хозяйское сердце.

Асте 6 лет. Она мечтает стать домашней. Если хотите приютить ее, звоните по тел. 8-950-913-98-90 или пишите Вконтакте.

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