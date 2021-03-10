Байкала нашли на улице. Нужна семья!

Этому щенку около 5-6 месяцев. Его подобрала на улице женщина. Держать собаку дома долго она не сможет: девять домашних кошек сильно переживают из-за гостя.

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