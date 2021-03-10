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Байкала нашли на улице. Нужна семья!

Байкала нашли на улице. Нужна семья!

Этому щенку около 5-6 месяцев. Его подобрала на улице женщина. Держать собаку дома долго она не сможет: девять домашних кошек сильно переживают из-за гостя.

 

Так что Байкалу сейчас очень нужен дом. Давайте поможем ему найти семью! По всем вопросам звоните по тел. 8-915-689-54-00 или пишите ВКонтакте.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 08:00 +4
Щенкам с улицы нужен дом
Щенкам с улицы нужен дом
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