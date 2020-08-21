В Новомосковске пропала собака

Ищем собачку, примерный возраст 3-4 месяца, дворняжка (возможно помесь). Недобросовестные люди взяли себе животное из добрых рук и выбросили.

Если кто-то видел, нашел, приютил собачку, или что-то знает о ней, просим сообщить по тел. + 7-930-794-55-56 (Юлия).