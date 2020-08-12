Пропал джек-рассел-терьер: владельцы пса обещают вознаграждение!

26 июля пропала собака породы джек-рассел-терьер. Окрас белый, на животе набито клеймо, на ушках — мелкие коричнево-рыжие пятна. Зовут Ральф. Пес небольшой, 7-9 кг.

— Если вы приютили нашу собаку, просим вернуть, для нас он член семьи и очень к нам привязан. Если такая собака появилась у ваших соседей или вы увидите его на выгуле, звоните, конфиденциальность и вознаграждение гарантирую, — говорит хозяйка Ральфа.

Пес убежал в неизвестном направлении в районе деревни Занино Ленинского района Тульской области. Последний раз собаку видели на трассе Тула – Калуга, в районе деревни Иврово (ориентир — пруд перед поворотом на Алешню).

— Вознаграждение гарантирую любому, кто поможет вернуть собаку домой или предоставит достоверную информацию о его местонахождении, — обращается к тулякам хозяйка пса.

Видели указанную собаку? Сообщайте по телефонам +7 (952)017-83-25, +7 (920) 762-49-08 или пишите ВКонтакте.