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Монастырский пес Мухтар ищет дом

Монастырский пес Мухтар ищет дом

Мухтар был среди собак Колюпановского монастыря. Теперь он ищет новую семью.

Спокойный, рассудительный, обладает охранными качествами, возраст около 5 лет. Кажется суровым внешне, но внутри живет ранимая душа. Он хочет, чтобы у него был человек, которому можно подарить всю свою любовь и преданность. 

Отдается в ответственную семью с ненавязчивым отслеживанием судьбы.
Пристраивается в частный дом, вольер. Строго не на цепь.

По всем вопросам пишите/звоните по тел.: 8-953-955-73-97 или  8-910-559-82-02 (Инесса).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 14:08 +6
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