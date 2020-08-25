Монастырский пес Мухтар ищет дом

Мухтар был среди собак Колюпановского монастыря. Теперь он ищет новую семью.

Спокойный, рассудительный, обладает охранными качествами, возраст около 5 лет. Кажется суровым внешне, но внутри живет ранимая душа. Он хочет, чтобы у него был человек, которому можно подарить всю свою любовь и преданность.

Отдается в ответственную семью с ненавязчивым отслеживанием судьбы.

Пристраивается в частный дом, вольер. Строго не на цепь.



По всем вопросам пишите/звоните по тел.: 8-953-955-73-97 или 8-910-559-82-02 (Инесса).

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