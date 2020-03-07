Щенки из приюта в поисках дома

В поисках своего дома и новых хозяев щенки из отлова «Континент+» – одна девочка и три мальчика.

Щенки милые, любознательные, игривые, очень ласковые и тянутся к людям. Им очень нравится быть рядом с человеком, они чувствуют внимание и заботу со стороны.

Малыши очень хотят радовать, дарить улыбку и веселье, охранять от угроз и просто любить вас всей душой.

Они здоровы, привиты и готовы отправиться в новый дом. Возраст – 2-2,5 месяца. Будут маленького размера.

Пристраиваются в квартиру, дом, вольер с выгулом и общением с хозяином. Звоните и приезжайте знакомиться, щенята будут вам очень рады!

Тел. 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина).

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