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Зверьё моё
В Плавске найдена такса

В Плавске найдена такса

Эта такса была найдена в Плавске в районе рынка.

Возможно она потерялась, а может её выбросили - там проходит трасса. Люди приютили её на время.

Девочка, миниатюрная, взрослая, уже в возрасте. Ухоженная, гуляет на поводке, приучена к выгулу.

Ищем старых или новых хозяев!

 

Телефон: 8 (910) 702-98-13.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 0
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