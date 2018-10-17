В Плавске найдена такса
Эта такса была найдена в Плавске в районе рынка.
Возможно она потерялась, а может её выбросили - там проходит трасса. Люди приютили её на время.
Девочка, миниатюрная, взрослая, уже в возрасте. Ухоженная, гуляет на поводке, приучена к выгулу.
Ищем старых или новых хозяев!
Телефон: 8 (910) 702-98-13.
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