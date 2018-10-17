В Плавске найдена такса

Эта такса была найдена в Плавске в районе рынка.

Возможно она потерялась, а может её выбросили - там проходит трасса. Люди приютили её на время.

Девочка, миниатюрная, взрослая, уже в возрасте. Ухоженная, гуляет на поводке, приучена к выгулу.

Ищем старых или новых хозяев!

Телефон: 8 (910) 702-98-13.