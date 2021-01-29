Вы точно влюбитесь в Микки

Микки – невероятный маленький пес. Он подрастает и очень верит, что ему повезет, и он станет домашней любимой собакой.

На фото весь Микки. Трогательный, ни на секунду не отрывающийся от тебя взгляда робкого ребенка, но уже начинающего доверять.

Микки встречает, прыгает, играет, пытается кусать за руки. Чем смелее он становится, тем отчетливее проявляется на его мордочке боевой окрас. Фото все равно не передаст всего, при личной встрече вы влюбитесь в него навсегда.

Здоров, привит. Ему 4 месяца, будет крупным. Сейчас находится на передержке в городе Туле. Приезжайте знакомиться!

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