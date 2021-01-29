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Зверьё моё
Вы точно влюбитесь в Микки

Вы точно влюбитесь в Микки

Микки – невероятный маленький пес. Он подрастает и очень верит, что ему повезет, и он станет домашней любимой собакой.

На фото весь Микки. Трогательный, ни на секунду не отрывающийся от тебя взгляда робкого ребенка, но уже начинающего доверять.

Микки встречает, прыгает, играет, пытается кусать за руки. Чем смелее он становится, тем отчетливее проявляется на его мордочке боевой окрас. Фото все равно не передаст всего, при личной встрече вы влюбитесь в него навсегда.

Здоров, привит. Ему 4 месяца, будет крупным. Сейчас находится на передержке в городе Туле. Приезжайте знакомиться!

Возможна доставка. Все вопросы по тел. 8-910-702-98-13 (Анастасия).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
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