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Зверьё моё
Гром ищет дом

Гром ищет дом

Гром напоминает волка из добрых детских мультфильмов. Гром – добродушный парень, очень смышленый. Псу около двух лет, чуть выше среднего роста (больше не вырастет).

Гром все схватывает на лету, очень ориентирован на человека, ходит на поводке. Этот нежный, добрый, благодарный мальчуган мечтает только об одном - стать домашним! Чтобы можно было каждый день утыкаться черным кожаным носом в ладони любимых людей и беречь их от всех бед.

Пристраивается в дом, в вольер с выгулом, не на цепь.

Тел. 8-953-971-13-28 (Юлия) или ВКонтакте

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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