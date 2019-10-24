В Туле найден лабрадор. Ищем старого хозяина!

23 октября в Городской концертный зал Тулы забежала девочка-лабрадор. Собака черного окраса и без ошейника. Ласковая, знает некоторые команды, в автомобиль прыгнула с удовольствием и устроилась в ногах. Абсолютно точно, что она жила в доме.

Примерный возраст – 3-5 лет. На голове слева опухоль. Разыскивается прежний хозяин!

Сейчас собака находится в Центре помощи животным «Любимец». Условия отдачи животного: фото с собакой, чтоб животное узнало хозяина, документы на животное.

Если это ваш пес, звоните в приют по тел.: 8-920-277-00-02.

Контакты приюта: Тула, ул. Набережная, 3 (Криволучье).