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В Туле найден лабрадор. Ищем старого хозяина!

В Туле найден лабрадор. Ищем старого хозяина!

23 октября в Городской концертный зал Тулы забежала девочка-лабрадор. Собака черного окраса и без ошейника. Ласковая, знает некоторые команды, в автомобиль прыгнула с удовольствием и устроилась в ногах. Абсолютно точно, что она жила в доме.

Примерный возраст – 3-5 лет. На голове слева опухоль. Разыскивается прежний хозяин!

Сейчас собака находится в Центре помощи животным «Любимец». Условия отдачи животного: фото с собакой, чтоб животное узнало хозяина, документы на животное.

Если это ваш пес, звоните в приют по тел.: 8-920-277-00-02. 

Контакты приюта: Тула, ул. Набережная, 3 (Криволучье).

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 16:56 +1
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