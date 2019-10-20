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Зверьё моё
Белочка мечтает стать домашней

Белочка мечтает стать домашней

Ждет семью космическая кошечка в белоснежной шубке. Тихая, спокойная, нежная девочка с ореховым цветом глаз и потрясающими кисточками на ушках очень нуждается в любви и заботе.

Белочке около трех лет, она стерилизована, в ближайшее время будет привита. Ест сухой корм, исправно ходит в лоточек, хорошо уживается с сородичами.

Белочку нашли на улице с серьезной травмой, из-за этого у нее ампутирован хвост и немного своеобразная походка, но она абсолютно здорова и не требует никакого особого ухода.

Готовы рассмотреть только серьезные и достойные предложения совместного проживания для котодевочки. Пристраивается в самые ответственные руки с правом ненавязчивого отслеживания судьбы. 

По вопросам «удочерения» Белочки звоните по тел. 8 (953) 971-13-28 (Юлия) или пишите ВКонтакте

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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