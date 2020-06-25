В Туле пропала кошка
16 июня в районе ул. Рязанской на Зеленстрое в Туле пропала кошка. Трехцветная, пушистый хвост, кличка Мила. Кошке 10 месяцев. Помогите найти домашнюю любимицу.
Если вы видели ее, свяжитесь с хозяином по тел. 8-953-421-27-89. Нашедшему вознаграждение.
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