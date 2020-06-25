16 июня в районе ул. Рязанской на Зеленстрое в Туле пропала кошка. Трехцветная, пушистый хвост, кличка Мила. Кошке 10 месяцев. Помогите найти домашнюю любимицу.

Если вы видели ее, свяжитесь с хозяином по тел. 8-953-421-27-89. Нашедшему вознаграждение.