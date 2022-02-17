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Особенная девочка Туся

Особенная девочка Туся

Возьмите в добрые руки особенного щенка Тусю. У нее непростая судьба: нет одной лапки. Но это не мешает ей бегать, веселиться и радоваться жизни.

Тусе около семи месяцев. Очень нежная девочка, немного боязливая, потому что жила в приюте. Вакцинирована, при отдаче будет стерилизована.

Доставка по всей Тульской области. Тел. 8−953−953−16−47.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, «ВКонтакте» или WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
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