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Зверьё моё
Мане нужен дом!

Мане нужен дом!

В меру энергичная собака, любит побегать и поиграть, но большую часть времени ей нравится проводить рядом с человеком. Собака умная и послушная, возраст 4 года, среднего размера, весом 16 кг.

Стерилизована, привита и обработана от паразитов. Спокойно гуляет на поводке, но рада будет побегать на огороженной территории. В еде отдаёт предпочтение натуральной пище, но ест и корм.

   

Маня хорошо ладит с другими собаками, но ревнует и пытается обратить всё внимание на себя. Сейчас находится на передержке и ждёт своего человека. Если вы увидели в Мане друга или компаньона, приезжайте знакомиться. 

Пристраивается в квартиру или в дом с огороженной территорией, строго не на цепь. Собака отдаётся с правом ненавязчивого отслеживания судьбы. По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-996-431-22-71.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 08:00 +3
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