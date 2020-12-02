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Маленькую собаку выкинули и травили баллончиком. Нужна семья

Маленькую собаку выкинули и травили баллончиком. Нужна семья

Собачку выкинули в Туле в поселке Косая Гора. Люди приютили ее в подвале, кормили, ухаживали, там также ночевали еще две собаки. Через пару дней кто-то распылил в подвале перцовый баллончик. Две взрослые собаки ушли, а маленькая осталась. Когда люди зашли в подвал, они кашляли и задыхались от баллончика, что пережила собака, страшно представить.

Пришлось срочно забирать ее на передержку. Сейчас она по-прежнему там и ждет любящую семью. Собака маленькая, спокойная, контактная. У нее стресс, поэтому ей очень нужна любовь и забота. 

Если хотите приютить собаку, звоните по тел. 8-920-751-16-52 (Татьяна).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 11:12 +4
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