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Котенок Маврик ищет семью

Котенок Маврик ищет семью

В добрые руки пристраивается котенок Маврик. Ему около двух месяцев, он чисто черный, ласковый и дружелюбный. Обязательно будет напевать вам свои мурчательные песни на ушко холодными осенними вечерами. 

 Если хотите взять его, звоните по тел. 8-953-953-16-47 или пишите ВКонтакте. Возможна доставка. 

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел.8-920-782-14-28.

 

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Автор: Оксана Грудинина
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