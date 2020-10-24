Котенок Маврик ищет семью

В добрые руки пристраивается котенок Маврик. Ему около двух месяцев, он чисто черный, ласковый и дружелюбный. Обязательно будет напевать вам свои мурчательные песни на ушко холодными осенними вечерами.

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