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Зверьё моё
Метиса шарпея предавали дважды. Нужны любящие хозяева!

Метиса шарпея предавали дважды. Нужны любящие хозяева!

У метиса шарпея Данки несчастливая судьба. Девочку в июле этого года выкинули в поселке Тульской области. Её там гоняли местные собаки, обижали. И один из жителей временно приютил Данку, но посадил на цепь в частный дом. Эта небольшая короткошерстная собака не смогла бы выжить в таких условиях в холодное время года.

Через два месяца Данка появилась скитающейся уже в другой деревне худая и грязная. Сейчас она на передержке в клинике и ей срочно нужен дом.

Она очень добрая, ласковая, тянется ко всем, лишь бы ее погладили. Данке около четырех лет, она привита и стерилизована. Пристраивается только в дом, квартиру, не на улицу. 

Пишите, звоните, приезжайте знакомиться. Тел. 8-960-599-41-67. Возможна доставка.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел.8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
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