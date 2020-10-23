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Риччи сбила машина, но посмотрите, каким красавчиком он стал

Риччи сбила машина, но посмотрите, каким красавчиком он стал

Застенчивый, милый, очень трогательный мальчишка Риччи ищет своего друга и хозяина. Он немного трусишка, но это лишь придает ему больше обаяния.

Риччик молодой, маленького размера, приучен к двухразовому выгулу на улице, гуляет без поводка, никуда не убегает. Песика волонтеры нашли 7 сентября 2020 года, когда его сбила машина на трассе.

Сейчас мальчишка окреп, восстановился и готов отправиться в новый дом. Волонтеры ищут для мальчика ответственную и добрую семью, для которой он станет компаньоном и любящим другом. Риччи очень дружелюбный, хорошо относится к кошкам и другим собакам.

Если вы хотите забрать Риччи, звоните по тел. 8-910-160-73-16. Возможна доставка. 

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел.8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 11:39 +6
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