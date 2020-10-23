Риччи сбила машина, но посмотрите, каким красавчиком он стал

Застенчивый, милый, очень трогательный мальчишка Риччи ищет своего друга и хозяина. Он немного трусишка, но это лишь придает ему больше обаяния.

Риччик молодой, маленького размера, приучен к двухразовому выгулу на улице, гуляет без поводка, никуда не убегает. Песика волонтеры нашли 7 сентября 2020 года, когда его сбила машина на трассе.

Сейчас мальчишка окреп, восстановился и готов отправиться в новый дом. Волонтеры ищут для мальчика ответственную и добрую семью, для которой он станет компаньоном и любящим другом. Риччи очень дружелюбный, хорошо относится к кошкам и другим собакам.

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