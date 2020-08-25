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Зверьё моё
Рыжая красотка Чара ищет самого лучшего хозяина

Рыжая красотка Чара ищет самого лучшего хозяина

Почти 2 месяца потребовалось для того, чтобы оттаять, чтобы отогрелось сердце этой боязливой, боящейся каждого шороха собаки. От протянутой к ней руки она всем телом прижималась к земле, боясь чего-то плохого. Сейчас это все в прошлом.

Теперь Чара другая. Теперь она знает, что человек несет добро, любовь и заботу. Она верит, что скоро станет по-настоящему нужной тому самому хозяину.

Рыжей красавице около 3 лет. Она стерильна, обработана, в планах вакцинация. Знает выгул, осваивает поводок. 

Идеальным вариантом для нее будет частный дом и теплый вольер, но и квартирный вариант тоже рассматривается. 

По вопросам удочерения звоните/пишите в Whatsapp 8-953-427-65-57 (Екатерина).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 17:29 +2
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