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Возьмите щенка, чтобы не прожить всю жизнь без собаки

Возьмите щенка, чтобы не прожить всю жизнь без собаки

Тулячка взяла с улицы беременную собаку, которая лежала и замерзала под окнами ее дома. Через 4 дня собака ощенилась.

Родились восемь щенков. Двоих уже забрали, но остальные еще ждут человека, который полюбит их всем сердцем. Поверьте, это будет взаимно.

Мама щенков оказалась умной, воспитанной и доброй собакой. Коммуникабельная, любит играть с детьми. Вероятно, щенки тоже будут отличными домашними питомцами.

Щенки родились 4 января. Они быстро растут, и содержать их всех вместе становится все сложнее. Малышам срочно нужна семья.

Не гонитесь за породой. Посмотрите в их глаза и приютите. А то вдруг «вот так и проживете всю жизнь без собаки».

По всем вопросам звонить по тел. 8−910−151−79−73 (Татьяна).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, «ВКонтакте» или WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
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