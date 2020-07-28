Чьё солнце?

Люди, дорогие!!!

21 июля, на участок по ул. Степанова в Пролетарском районе, прибилось вот это шерстяно-мяукающее чудо:

Гендерную предрасположенность этой белки определить не представилось возможности, но по выражению несчастного лица можно предположить, что кот.

Судя по всему, домашний - ухоженный, вежливый, скромный, воспитанный, только очень голодный.



Из одежды на нём только ошейник жёлтого цвета. Других примет нет. Хозяйские коты его очень ревнуют и обижают. Если бы он мог, он, наверняка бы, позвонил своим хозяевам, но у него лапки...

Пост о нём ВКонтакте пока ни к чему не привёл. Но бывает же, что хозяин в возрасте или не сидит в соц.сетях.

Может среди нас или наших знакомых есть человек, который знает этого сироту? Вдруг, чудо произойдет и найдется старый или новый любящий хозяин этого пушистика? Пожалуйста, спросите своих соседей!!! Котей хочет домой и на любящие ручки..

Телефон доброй женщины, временно предоставившей рыжику политическое убежище и миску еды, 8-910-586-14-65, Алла Васильевна...

Помогите, вам зачтётся...

Ваша Светлана Тульская.