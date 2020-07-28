блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Чьё солнце?

Чьё солнце?

Люди, дорогие!!!

     21 июля, на участок по ул. Степанова в Пролетарском районе, прибилось вот это шерстяно-мяукающее чудо:

     Гендерную предрасположенность этой белки определить не представилось возможности, но по выражению несчастного лица можно предположить, что кот. 

     Судя по всему, домашний - ухоженный, вежливый, скромный, воспитанный, только очень голодный.


     Из одежды на нём только ошейник жёлтого цвета. Других примет нет. Хозяйские коты его очень ревнуют и обижают. Если бы он мог, он, наверняка бы, позвонил своим хозяевам, но у него лапки...

     Пост о нём ВКонтакте пока ни к чему не привёл. Но бывает же, что хозяин в возрасте или не сидит в соц.сетях.

     Может среди нас или наших знакомых есть человек, который знает этого сироту? Вдруг, чудо произойдет и найдется старый или новый любящий хозяин этого пушистика? Пожалуйста, спросите своих соседей!!! Котей хочет домой и на любящие ручки..
     Телефон доброй женщины, временно предоставившей рыжику политическое убежище и миску еды,  8-910-586-14-65, Алла Васильевна...

     Помогите, вам зачтётся...

Ваша Светлана Тульская.

 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Светлана Тульская
сегодня, в 09:28 +17
Маленькая Кнопочка ищет хозяина
Маленькая Кнопочка ищет хозяина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.