Маленькая Кнопочка ищет хозяина

Эта девочка родилась у уличной кошки, а потом ее мама исчезла. Неравнодушные люди подобрали малышку и выходили ее. Сейчас ей полтора месяца, она обучилась домашнему этикету, научилась справлять дела в лоточек.

Очень ласковая, ей нужна забота и внимание. Оставить себе котенка спасители не могут: взрослая кошка не принимает Кнопочку. Поэтому ей подыскивают самые лучшие ручки.

Кнопке 1,5 месяца. Она обработана от паразитов, неприхотлива в еде. Но сейчас, пока котенок еще совсем маленький желательно кормить специализированным кормом (были проблемы с пищеварением, сейчас котенок здоров).

Отдается с правом ненавязчивого отслеживания судьбы. Если хотите забрать Кнопочку, звоните по тел. 8-999-781-40-41.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.