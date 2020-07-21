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Зверьё моё
Маленькая Кнопочка ищет хозяина

Маленькая Кнопочка ищет хозяина

Эта девочка родилась у уличной кошки, а потом ее мама исчезла. Неравнодушные люди подобрали малышку и выходили ее. Сейчас ей полтора месяца, она обучилась домашнему этикету, научилась справлять дела в лоточек. 

Очень ласковая, ей нужна забота и внимание. Оставить себе котенка спасители не могут: взрослая кошка не принимает Кнопочку. Поэтому ей подыскивают самые лучшие ручки. 

Кнопке 1,5 месяца. Она обработана от паразитов, неприхотлива в еде. Но сейчас, пока котенок еще совсем маленький желательно кормить специализированным кормом (были проблемы с пищеварением, сейчас котенок здоров). 

Отдается с правом ненавязчивого отслеживания судьбы. Если хотите забрать Кнопочку, звоните по тел. 8-999-781-40-41.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 18:28 +8
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