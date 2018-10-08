Ищем дом для юной дворняги

Ищем дом для этой девочки.

Она ещё щенок, вырастет некрупной, поэтому подойдет и для дома и для квартиры.

Собачка игривая, ласковая, тянется к людям. Здорова, привита.

Ищет любящих хозяев!

Телефон для связи: +7 (920) 799-03-77, Елена.