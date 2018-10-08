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Зверьё моё
Ищем дом для юной дворняги

Ищем дом для юной дворняги

Ищем дом для этой девочки.

Она ещё щенок, вырастет некрупной, поэтому подойдет и для дома и для квартиры.

Собачка игривая, ласковая, тянется к людям. Здорова, привита.

Ищет любящих хозяев!

Телефон для связи: +7 (920) 799-03-77, Елена.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +3
Щенки-дворняги ищут дом
Щенки-дворняги ищут дом
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