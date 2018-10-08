Ищем дом для юной дворняги
Ищем дом для этой девочки.
Она ещё щенок, вырастет некрупной, поэтому подойдет и для дома и для квартиры.
Собачка игривая, ласковая, тянется к людям. Здорова, привита.
Ищет любящих хозяев!
Телефон для связи: +7 (920) 799-03-77, Елена.
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.